Надежда Мелешко: «Сегодня у мужа повторный анализ на коронавирус. Очень ждем результат»

Источник материала: Tribuna.com

Супруга Дмитрия Мелешко Надежда, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала о состоянии мужа.

– Завтра (Надежда отвечала на вопросы подписчиков в воскресенье – Tribuna.com) повторный анализ на коронавирус. Очень ждем результат. Не виделись уже почти месяц, – написала Мелешко.

Напомним, что в апреле Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус.