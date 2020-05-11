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Надежда Мелешко: «Сегодня у мужа повторный анализ на коронавирус. Очень ждем результат»

11.05.2020 11:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Супруга Дмитрия Мелешко Надежда, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала о состоянии мужа.

– Завтра (Надежда отвечала на вопросы подписчиков в воскресенье – Tribuna.com) повторный анализ на коронавирус. Очень ждем результат. Не виделись уже почти месяц, – написала Мелешко.

Напомним, что в апреле Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус.

 
 
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Супруга Дмитрия Мелешко Надежда, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала о состоянии мужа.
 
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