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Надежда Мелешко: «Сегодня у мужа повторный анализ на коронавирус. Очень ждем результат»
11.05.2020 11:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Супруга Дмитрия Мелешко Надежда, отвечая на вопросы подписчиков в
– Завтра (Надежда отвечала на вопросы подписчиков в воскресенье – Tribuna.com) повторный анализ на коронавирус. Очень ждем результат. Не виделись уже почти месяц, – написала Мелешко.
Напомним, что в апреле Дмитрий Мелешко
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Супруга Дмитрия Мелешко Надежда, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала о состоянии мужа.
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