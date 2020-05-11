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Появился калькулятор, который определяет риск умереть от COVID-19: проверьте себя

11.05.2020 14:08 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Польские ученые, связанные с Поморским научно-технологическим парком (PSTP) в Гдыне, запустили калькулятор, который подсчитывает риск смерти от коронавируса. Он учитывает возраст человека, его пол и четыре основных типа заболеваний, которые повышают вероятность летального исхода в случае заражения инфекцией.

Над калькулятором работали в том числе эпидемиологи. Попробовать алгоритм в действии можно по ссылке. Там все предельно просто: нужно указать возраст, пол и поставить галочки напротив тех болезней, которые у вас есть. Выбрать придется, правда, все из четырех: это рак, сахарный диабет, повышенное давление и проблемы с сердцем. Такой относительно небольшой выбор авторы объясняют ограничениями доступных данных.

Ученые пишут, что их калькулятор основан на свежих исследованиях о пандемии, но информацию обещают обновлять и дополнять. Если говорить о принципе, по которому функционирует система, то она сравнивает, насколько больше риск смерти от вируса у человека с болезнями в отличие от здорового человека того же возраста. А затем сопоставляет полученные данные с отчетами об общей смертности среди людей с диагнозом COVID-19.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

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Польские ученые, связанные с Поморским научно-технологическим парком (PSTP) в Гдыне, запустили калькулятор, который подсчитывает риск смерти от коронавируса. Он...
 
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