В мире коронавирусом заразились уже более четырех миллионов. Россия вышла на третье место

Источник материала: Ежедневник

фото: front.new.jojo.ru

В России за сутки зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом - 11,6 тыс. С начала эпидемии в стране умерли более 2 тыс. человек с подтвержденным COVID-19.

Ранее представитель ВОЗ говорила , что Россия, возможно, вышла на плато по заболеваемости.

По данным оперативного штаба, почти у половины из новых зараженных (46,5%) не было клинических проявлений болезни. Наибольшее число инфицированных – более 6 тыс. – снова зафиксировано в Москве. Таким образом, общее число инфицированных в столице превысило 115,9 тыс. Напомним, ранее мэр города говори л о реальном количестве заболевших – по его оценкам, их уже около 300 тысяч.



Всего же в России с учетом новых данных - 221 344 случаев коронавируса. По этому показателю страна уже занимает третье место в мире после США и Испании.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс.