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В мире коронавирусом заразились уже более четырех миллионов. Россия вышла на третье место
11.05.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: front.new.jojo.ru
В России за сутки зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом - 11,6 тыс. С начала эпидемии в стране умерли более 2 тыс. человек с подтвержденным COVID-19.
Ранее представитель ВОЗ
По данным оперативного штаба, почти у половины из новых зараженных (46,5%) не было клинических проявлений болезни. Наибольшее число инфицированных – более 6 тыс. – снова зафиксировано в Москве. Таким образом, общее число инфицированных в столице превысило 115,9 тыс. Напомним, ранее мэр города
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс.
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В России за сутки зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом - 11,6 тыс. С начала эпидемии в стране умерли более 2 тыс. человек с подтвержденным COVID-19.
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