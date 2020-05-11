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Хорватский полузащитник «Шахтера»: «У некоторых одноклубников в какой-то момент поднялась температура, но их никто не лечил. Врачи сказали, что это был вирус...»

11.05.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хорватский полузащитник «Шахтера» Тин Вукманич рассказал о чемпионате Беларуси во время пандемии коронавируса.

– Никаких особых мер не принимается ни по дороге на матч, ни в гостинице, где мы останавливаемся. Раздевалки убираются обычным способом. Партнеры по команде говорят, что на трибунах меньше людей, чем обычно. Некоторые, очевидно, боятся заболеть и остаются дома.

В начале был какой-то страх. Смотрел новости по всему миру и видел панику, карантин и т.д.. Задавался вопросом: как такое возможно, что Беларусь единственная в Европе ведет себя так, как будто ничего не происходит. Однако после двух-трех сыгранных игр, мы все перестали думать об этом. Играем без страха, как будто ничего не происходит.

- В Беларуси зарегистрировано более 19 тысяч инфицированных (интервью опубликовано 7 мая – Tribuna.com)?

– Но только 112 погибших. Я не знаю, что сказать, я далеко не специалист по эпидемиологии (смеется – Tribuna.com). Власти предупреждают пожилых и больных, чтобы те оставались дома, а все остальные живут обычной жизнью. Работают рестораны, кафе, кинотеатры ... Все работает. Да и играют тут тоже все, а не только футболисты. Хоккей очень популярен в Солигорске. На трибунах может быть около 5000 зрителей (вместимость ледовой арены в Солигорске – 1800 мест). У хоккеистов много поклонников, и им, очевидно, плевать на инфекцию.

- Делают ли тесты футболистам?

– Никто не проверял меня и моих товарищей по команде. Приходим, играем и едем домой, как и всегда. У некоторых партнеров по команде в какой-то момент поднялась температура, но их никто не лечил. Врачи сказали, что это был вирус...

Я знаю, что все это звучит необычно с хорватской точки зрения и даже с точки зрения всего мира, но здесь коронавирус рассматривается как грипп. Честно говоря, и я сейчас уже так думаю, – сказал Вукманич.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 23906 случаев заражения коронавирусом, 135 пациентов умерли.

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Хорватский полузащитник «Шахтера» Тин Вукманич рассказал о чемпионате Беларуси во время пандемии коронавируса.
 
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