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Заболевший футболист «Минска», у которого подозревают коронавирус, – украинский защитник Чаговец

11.05.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, заболевший футболист «Минска», у которого подозревают коронавирус, – украинский защитник Евгений Чаговец.

В нынешнем сезоне Чаговец провел семь игр в высшей лиге, забил один гол. Подробную статистику 22-летнего футболиста смотрите здесь.

Ранее, «Белорусский футбол» со ссылкой на свои источники сообщил, что тест на коронавирус у игрока «Минска» оказался положительным и команда ушла на двухнедельный карантин.  Гендиректор «Минска» Игорь Шлойдо подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть подозрения на коронавирус, однако опроверг, что тест показал положительный результат.

Напомним, чемпионат Беларуси продолжается во всех лигах, зрителям не запрещено посещать стадионы. Позавчера стало известно о том, что матч «Гомеля» и «Арсенала» перенесен, так как у одного из игроков дзержинской команды подозрение на коронавирус.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 11 мая – более 4,04 миллионов случаев. Более 1,38 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 279 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 23906 (+933 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 6531 человек выздоровели и 135 умерли (+4 за сутки).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, заболевший футболист «Минска», у которого подозревают коронавирус, – украинский защитник Евгений Чаговец.
 
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