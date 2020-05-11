|
Заболевший футболист «Минска», у которого подозревают коронавирус, – украинский защитник Чаговец
11.05.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, заболевший футболист
В нынешнем сезоне Чаговец провел семь игр в высшей лиге, забил один гол. Подробную статистику 22-летнего футболиста смотрите
Ранее, «Белорусский футбол» со ссылкой на свои источники
Напомним, чемпионат Беларуси продолжается во всех лигах, зрителям не запрещено посещать стадионы. Позавчера стало известно о том, что матч «Гомеля» и «Арсенала» перенесен, так как у одного из игроков дзержинской команды подозрение на коронавирус.
Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 11 мая – более 4,04 миллионов случаев. Более 1,38 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 279 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 23906 (+933 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 6531 человек выздоровели и 135 умерли (+4 за сутки).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно Tribuna.com, заболевший футболист «Минска», у которого подозревают коронавирус, – украинский защитник Евгений Чаговец.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)