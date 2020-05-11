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Белорусы получат 5000 бесплатных тестов на антитела к COVID-19
11.05.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Тестовые системы предназначены для Республиканского центра организации медицинского реагирования, который распределит их между больницами. В первую очередь их будут использовать при определении коронавируса среди поступающих пациентов. Речь идет о высокоточных тестах на антитела к COVID-19.
«Высокоточные тесты на антитела к COVID-19 требуются для быстрой диагностики пациентов, заразившихся или переболевших коронавирусом. Это поможет белорусским медикам в их непростой борьбе с пандемией. Как часть группы Raiffeisen мы берем во внимание и опыт Австрии, которая благодаря широкому тестированию смогла одной из первых в Европе преодолеть пик эпидемии. Многое для этого делается и в Беларуси, и мы посчитали важным внести свой вклад», – пояснили в «Райффайзен-Лизинг».
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