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Об освобождении от уплаты нотариального тарифа некоторых работников здравоохранения

11.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Об освобождении от уплаты нотариального тарифа некоторых работников здравоохранения

  Белорусская нотариальная палата приняла решение об освобождении в период с 11 мая по 30 июня 2020 года от уплаты нотариального тарифа по ряду совершаемых нотариальных действий некоторых работников здравоохранения бюджетных организаций, оказывающих медицинскую помощь или участвующих в ее оказании пациентам с инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, и (или) работающим в условиях, связанных с данной инфекцией.

Медицинские работники, водители, закреплённых за ними автомобилей скорой медицинской помощи (экстренной консультативной помощи), санитарки, работники лабораторий бюджетных организаций, задействованные в выполнении лабораторных исследований на инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19, освобождаются от уплаты нотариального тарифа за свидетельствование подлинности их подписей на документах, удостоверение доверенностей, отмены доверенностей, согласий (отказов), а также за оказание услуг правового и технического характера, связанных с совершением данных нотариальных действий.

Указанные работники здравоохранения могут обратиться по телефонам для предварительной записи в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Могилевской области в течение рабочего дня и согласовать с нотариусом дату и время приема для совершения нотариального действия. Консультацию по волнующему вопросу можно, в том числе получить у нотариуса по телефону или по видеосвязи с использованием мессенджеров.

Для совершения вышеуказанных нотариальных действий бесплатно работнику здравоохранения при себе необходимо иметь справку с места работы с указанием в ней дополнительной информации о том, что указанный работник оказывает медицинскую помощь (участвует в ее оказании) пациентам с инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19 и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, и (или) работает в условиях, связанных с данной инфекцией. Работники лабораторий бюджетных организаций подлежат освобождению от уплаты нотариального тарифа при представлении справки с места работы с указанием в ней дополнительной информации об участии этих работников в выполнении лабораторных исследований на инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19. Наличие иных документов, необходимых для совершения нотариального действия, согласовывается в ходе предварительной записи на прием к нотариусу.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, время их работы, а также контактные данные можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса».

 

 

 
 
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Об освобождении от уплаты нотариального тарифа некоторых работников здравоохранения   Белорусская нотариальная палата приняла решение об освобождении в период...
 
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