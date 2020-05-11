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Минздрав определился, когда экспресс-тест на коронавиус сможет пройти любой беларус
11.05.2020 16:18 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Минздрав в своем телеграм-канале
Сейчас экспресс-тесты распределяют между медучреждениями. Пропорции такие: Минск получит 20 тысяч штук, Витебская и Брестская области – по 11 тысяч штук, Гомельская, Гродненская, Могилевская области – по десять тысяч штук, Минская область – 13 тысяч штук. Учреждениям здравоохранения, входящим в структуру Минздрава, переданы десять тысяч штук. Еще пять тысяч тестов остались для запаса.
Пока, на первом этапе, экспресс-тесты окажутся в распоряжении только учреждений здравоохранения, чтобы врачи могли ставить диагноз пациентам, которые находятся на стационаре. Но уже на следующей неделе ожидаются новые поставки, после чего возможность сдать анализ появится у любого беларуса. Ждать осталось недолго.
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