Минздрав определился, когда экспресс-тест на коронавиус сможет пройти любой беларус

Источник материала: KYKY

Минздрав в своем телеграм-канале написал , что еще в субботу 9 мая из Китая в Беларусь приехала долгожданная партия эксрпесс-тестов на антитела к коронавирусу. Всего тестов 100 тысяч, и главное – их закупили благодаря помощи беларусов, которые переводили деньги на благотворительный счет ведомства.

Сейчас экспресс-тесты распределяют между медучреждениями. Пропорции такие: Минск получит 20 тысяч штук, Витебская и Брестская области – по 11 тысяч штук, Гомельская, Гродненская, Могилевская области – по десять тысяч штук, Минская область – 13 тысяч штук. Учреждениям здравоохранения, входящим в структуру Минздрава, переданы десять тысяч штук. Еще пять тысяч тестов остались для запаса.

Пока, на первом этапе, экспресс-тесты окажутся в распоряжении только учреждений здравоохранения, чтобы врачи могли ставить диагноз пациентам, которые находятся на стационаре. Но уже на следующей неделе ожидаются новые поставки, после чего возможность сдать анализ появится у любого беларуса. Ждать осталось недолго.

Вчера мы рассказывали, что больница в Марьиной Горке Минской области первой в Беларуси позвала всех желающих пройти экспресс-тест на антитела к инфекции. Правда, цену она установила в четыре раза выше, чем накануне говорил Минздрав (40 рублей против 4,2 доллара). Когда эта новость разлетелась по СМИ, больница удалила объявление о тестах и заявила , что такая услуга не осуществляется из-за проблем с разрешительными документами.