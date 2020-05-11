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АБФФ перенесла матчи «Минск» – «Неман» и «Аресенал» – «Локомотив» из-за подозрения на наличие коронавируса у футболистов

11.05.2020 16:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня бюро исполнителного комитета АБФФ приняло решение о переносе матча 9-го тура чемпионата Беларуси «Минск» – «Неман». Поединок, который должен был состоятся на стадионе «Трактор» в Минске 15-го мая в 18.00 перенесен на более поздний срок.

Также перенесен матч 5-го тура первой лиги «Арсенал» (Дзержинск) – ГОБЖД. Поединок, который должен был состоятся на стадионе РЦОР-БГУ в Минске 16-го мая в 14.00 перенесен на более поздний срок.

Данное решение принято в связи с тем, что у футболистов дзержинского «Арсенала» и «Минска» подозрение на наличие вируса COVID-19.

«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряет температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке», – сообщает АБФФ.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 11 мая – более 4,04 миллионов случаев. Более 1,38 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 279 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 23906 (+933 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 6531 человек выздоровели и 135 умерли (+4 за сутки).

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня бюро исполнителного комитета АБФФ приняло решение о переносе матча 9-го тура чемпионата Беларуси «Минск» – «Неман».
 
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