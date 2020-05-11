Байдачный за остановку чемпионата: «Жизнь людей всегда дороже, чем соревнования, концерты»

Источник материала: Tribuna.com

Заслуженный тренер Беларуси Анатолий Байдачный в разговоре с Tribuna.com высказался за остановку чемпионата.

- У игрока дзержинского «Арсенала» и футболиста «Минска» есть подозрения на коронавирус. Стоит ли сейчас продолжать чемпионат

– Если люди заболели, то, конечно, надо все останавливать. Если у них подтвердится, то и рядом с ними нужно проверять людей, может, и у них тоже подтвердится. Так мы позаражаем всех футболистов

- Как вы думаете, насколько правильно было проводить матч между «Минском» и «Городеей»? Ведь у «Минска» могут быть еще инфицированные? Тот же матч «Арсенала» и перенесли

– Мое личное мнение, я бы вообще чемпионат не проводил бы. Чемпионат без зрителей – а у нас фактически он проходит без зрителей – это не чемпионат. Жизнь людей всегда дороже, чем соревнования, концерты. Это мое личное мнение. Сейчас в Европе начинают проводить чемпионат без зрителей уже после того, как там ситуация пошла на спад, прошли какие-то определенные карантины. Я считаю, что, наверное, они поступают правильно. Не знаю: мы ж не умнее всех в этом мире, мне так кажется.

- Стоило бы у нас в стране ввести карантин?

– Карантин нельзя ввести ни в одной стране. Вы знаете, что такое карантин? Это невозможно сделать. Карантин – это когда люди закрываются, и сидят дома, и никуда не выходят. Когда было натуральное хозяйство и люди питались за счет погребов, то можно было ввести карантин. А сейчас какой карантин введете? Сейчас только можно ограничить людей.

Я считаю, что массовые мероприятия-то вообще надо закрывать – это да. Чтобы не было бы ни концертов, ни футбольных матчей – все, что связано с большим количеством людей, это ведет к пандемии

- Какая сейчас команда, если чемпионат остановится, больше всего проиграет?

– Послушайте, самое главное, чтобы люди не проиграли – футболисты были здоровыми, зрители были здоровыми, тренеры, чтобы все люди были здоровыми – это главнее. А потом придет время и выясним, кто из них главнее, кто из них лучше, – сказал Байдачный.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 23906 (+933 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 6531 человек выздоровели и 135 умерли (+4 за сутки).

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