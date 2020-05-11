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Карантин в России заканчивается 12 мая

11.05.2020 18:28 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В России не будут продлевать режим карантина из-за COVID-19, заявил президент страны Владимир Путин в обращении к народу перед совещанием по коронавирусу в понедельник.

Глава РФ подчеркнул, что выход из карантинного режима быстрым не будет и пройдет поэтапно. До полной отмены режима необходимо соблюдать все санитарные требования и дополнительные профилактические меры. Но завтра «единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается».

«Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», - отметил Путин.

Он подчеркнул, что выходить из карантинного режима нужно осторожно и нельзя допустить взрыва заболеваемости, сообщает «Спутник».

Глава России поручил с 12 мая создать условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей экономики там, где это позволит эпидемиологическая обстановка. Это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых.

При этом в стране по-прежнему исключаются любые массовые мероприятия. Гражданам рекомендуется строго выполнять санитарные правила.

Путин пообещал к середине мая фактически удвоить количество тестов на коронавирус и довести его до 300 тысяч в сутки. Кремль обещает сохранить меры поддержки предприятий и отметил необходимость оказания прямой поддержки бизнесу и простым гражданам.

Режим карантина, чтобы остановить распространение COVID-19, в России ввели с 30 марта. Позже его продлили до 12 мая. В Москве режим самоизоляции продлили до конца мая.

С начала апреля число нетрудоустроенных людей в России увеличилось в два раза и достигло 1,4 млн человек, пишет BBC.

25 марта российский президент Владимир Путин обратился к гражданам своей страны, объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты и перенес голосование по Конституции. Регулярные и чартерные рейсы за рубеж и в обратном направлении прекратились с 27 марта по распоряжению российского правительства.

Граница Беларуси и России была закрыта в мае для более эффективной борьбы с коронавирусом, Россия продлила введенный 18 марта запрет на въезд на свою территорию иностранных граждан до 30 апреля. 28 февраля Александр Лукашенко заявил, что не считает нужным закрывать границы Беларуси, а все принимаемые в стране меры назвал правильными.

 
 
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В России не будут продлевать режим карантина из-за COVID-19, заявил президент страны Владимир Путин в обращении к народу перед совещанием по коронавирусу в...
 
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