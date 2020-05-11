Международный Каннский кинофестиваль отменен

Источник материала: Ежедневник

фото: krasnoyarsk.bezformata.com

Организаторы в начале июня хотят представить список фильмов, которые должны были попасть в смотр.

Режим ЧС из-за эпидемии коронавируса во Франции продлили как минимум до 10 июля. В связи с этим легендарный фестиваль в Каннах не состоится. Вариант проведения онлайн-мероприятия организаторы рассматривать не стали.

Фильмы, которые планировалось продемонстрировать в рамках фестиваля в Каннах в этоим году, покажут осенью на кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе, сообщает lenta.ru .

Впервые Каннский кинофестиваль проводился в 1946 году и не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 годах из-за нехватки средств.