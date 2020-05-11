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Международный Каннский кинофестиваль отменен
11.05.2020 17:20 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: krasnoyarsk.bezformata.com
Организаторы в начале июня хотят представить список фильмов, которые должны были попасть в смотр.
Режим ЧС из-за эпидемии коронавируса во Франции продлили как минимум до 10 июля. В связи с этим легендарный фестиваль в Каннах не состоится. Вариант проведения онлайн-мероприятия организаторы рассматривать не стали.
Фильмы, которые планировалось продемонстрировать в рамках фестиваля в Каннах в этоим году, покажут осенью на кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе, сообщает
Впервые Каннский кинофестиваль проводился в 1946 году и не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 годах из-за нехватки средств.
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Организаторы в начале июня хотят представить список фильмов, которые должны были попасть в смотр.
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