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Качуро против остановки чемпионата: «Это зрелище, людям нравится. Так что каждый уже должен сам индивидуально смотреть за собой»

11.05.2020 18:50 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро считает, что чемпионат Беларуси стоит продолжит, несмотря на подозрение на коронавирус у игрока «Минска».

- Стоит ли останавливать чемпионат в связи с последними новостями?

– Нет. Я, в любом случае, считаю, что это решение руководства. Чемпионат идет, зрелище – и людям нравится. Так что каждый уже должен сам индивидуально смотреть за собой.

- Сейчас перенесли матч «Немана» и «Минска». Чемпионат должен продолжаться, пока последняя здоровая команда не останется?

– Я понимаю, что вы хотите услышать кардинальный ответ. Нет. Я уже ответил. Повторяю: это решение руководства. Чемпионат идет – зрелище. И каждый индивидуально, человек, футболист, должен следить за собой, за гигиеной, – сказал Качуро.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 23906 (+933 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 6531 человек выздоровели и 135 умерли (+4 за сутки).

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Белорусский специалист Петр Качуро считает, что чемпионат Беларуси стоит продолжит, несмотря на подозрение на коронавирус у игрока «Минска».
 
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