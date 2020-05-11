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Перенос матчей чемпионата Беларуси по футболу
11.05.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTДва матча чемпионата Беларуси по футболу перенесены из-за подозрений на коронавирус у игроков ФК "Минск" и дзержинского "Арсенала". “Горожане” в пятницу должны были принять "Неман", а дебютанты второго дивизиона в субботу в Дзержинске планировали сразиться с гомельским "Локомотивом", который в эти минуты играет против "Крумкачоў".
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Два матча чемпионата Беларуси по футболу перенесены из-за подозрений на коронавирус у игроков ФК "Минск" и дзержинского "Арсенала". “Горожане” в пятницу должны...
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