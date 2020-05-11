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В России завершается период нерабочих дней

11.05.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Страны Европы продолжают отменять ряд карантинных мер. Нидерланды, Швейцария, Дания, Польша, Эстония, Чехия, Греция, Франция. Там открываются магазины и школы, начинает работать общественный транспорт.

В России  уже завтра  перестает действовать период нерабочих дней. Как заявил президент Путин, страна подошла к следующему этапу – смягчению режима ограничений. Напомним, режим самоизоляции для граждан России продлился целых шесть недель. Теперь россиян призывают усилить личные меры профилактики, а жителей и гостей Москвы обяжут на выход  надевать маски и перчатки. 

В настоящий момент Россия вышла на третье место в мире по количеству случаев коронавируса. За время пандемии в стране их зафиксировано 221 344. Привел российский лидер и цифры по безработице за время введенных ограничений: количество безработных увеличилось в 2 раза по сравнению с началом апреля. 

 
 
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Страны Европы продолжают отменять ряд карантинных мер. Нидерланды, Швейцария, Дания, Польша, Эстония, Чехия, Греция, Франция. Там открываются магазины и школы,...
 
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