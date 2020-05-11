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Надежда Мелешко: «Коронавирус побежден. Воссоединение»
11.05.2020 20:35 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Супруга Дмитрия Мелешко Надежда рассказала, что муж вылечился от коронавируса.
«Коронавирус побежден. Воссоединение», — написала Надежда Мелешко в инстаграме.
Напомним, что в апреле Дмитрий Мелешко
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Супруга Дмитрия Мелешко Надежда рассказала, что муж вылечился от коронавируса.
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