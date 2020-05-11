УЕФА не рассматривает сокращение или отмену квалификации ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

Источник материала: Tribuna.com

УЕФА опроверг информацию о сокращении или отмене отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, сообщает ТАСС.

«УЕФА никогда не рассматривал возможность лишения победителей чемпионатов стран их естественного права пытаться выйти в групповой этап Лиги чемпионов благодаря результатам на поле. УЕФА в настоящее время следит за развитием ситуации и любым потенциальным влиянием на формат отборочных туров для клубных соревнований следующего сезона.

На сегодняшний день никаких конкретных вариантов по формату квалификации для европейских клубных соревнований не разработано», – заявляет УЕФА.

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса .