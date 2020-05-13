Источник материала: Кричевская жизнь

В годы Великой Оте­чественной войны все настоящие пат­риоты своей Родины участвовали в борьбе с немецко-фашист­скими захватчиками. Кто-то воевал на фронтах, кто-то героически трудился на прифронтовых железных дорогах, в тылу. Все они приближали долгожданную Победу над врагом. И благодарные потомки хранят ­память о них.

Накануне 75-летия Великой Победы у ветеранов Великой Отечест­венной войны побывали гости. При этом, конечно же, они прошли тестирование на коронавирус, а также соблюдали правила социального дистанцирования. В некоторых случаях, чтобы не тревожить ветеранов, ведь всем им уже много лет, поздравления и подарки передали через родных. У некоторых ветеранов побывал и корреспондент районной газеты. Председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко, лидер ветеранской организации Кричевщины Зинаида Скачкова высказали ветеранам Великой Отечественной войны самые искренние, самые теплые поздравления со знаменательной для всего белорусского народа датой и благодарность за Великую Победу. Прозвучали слова признательности людям, которые завоевали для всех нас мирное небо над головой, подняли страну из руин, а бесконечной любовью к Родине, отношением к порученному делу всегда были примером. Ветеранам Великой Отечественной вой­ны вручены юбилейные медали «75 год Перамогі ў Вялікай ­Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў», переданы открытки-поздравления от Президента Республики Беларусь, председателя облисполкома, руководителя райисполкома, председателя районного Совета депутатов, Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов, районной организации ОО «Белорусский фонд мира». Вручены подарки от районного исполнительного комитета, коллектива Департамента по ядерной и радиа­ционной безопасности «Госатомнадзор» Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб­лики Беларусь, районной организации ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».

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