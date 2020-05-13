Пресс-служба БАТЭ о влиянии коронавируса: «Клуб отменил всю наружную рекламу в городе – нет ни афиш, ни растяжек с информацией о ближайших матчах»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба БАТЭ ответила на запрос .com о том, какие шаги предпринимает клуб в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

– просит обходиться без рукопожатий, рассаживать зрителей в шахматном порядке. Кто в клубе следит за выполнением этих рекомендаций, как они выполняются? АБФФ следит за выполнением своих рекомендаций?

– Решение об отказе от процедуры рукопожатий принято совместно клубами и АБФФ. На каждом предматчевом совещании этот вопрос поднимается, и начальники команд вырабатывают единое решение – будет рукопожатие или нет. С момента осложнения эпидемиологической обстановки в нашей стране рукопожатий перед матчами с участием БАТЭ не было ни разу.

Поскольку клуб продал 3,5 тысячи абонементов, то не имеем права насильно пересаживать людей с их мест на другие. Но рекомендуем по возможности рассаживаться так, чтобы соблюдалась социальная дистанция. И болельщики с пониманием к этому относятся.

Что касается поступающих в продажу билетов, то кассирам рекомендовано продавать их на места, расположенные в шахматном порядке. С этим требованием все довольно просто, и никаких беспокойств этот порядок не вызывает, поскольку сейчас реализуется малое количество билетов.

– На последних матчах абсолютное большинство зрителей было без масок. Клуб призывает использовать средства индивидуальной защиты на трибунах?

– Мы не вправе никому запретить посещать футбольные матчи. Но до игры и во время ее рекомендуем болельщикам соблюдать меры предосторожности: избегать скоплений людей и держать социальную дистанцию, при необходимости носить маски, мыть руки мылом или обрабатывать их антисептиком и так далее.

Клуб отменил всю наружную рекламу в городе – нет ни афиш, ни растяжек с информацией о ближайших матчах. К тому же мы отменили организованные выезды на гостевые матчи БАТЭ.

– ВОЗ рекомендует приостановить чемпионат. АБФФ продолжает чемпионат. Какова позиция клуба по данному вопросу?

– В Беларуси есть два регулирующих органа, чьими требованиями и рекомендациями руководствуется наш клуб. С одной стороны, это министерство здравоохранения, которое регулирует вопросы в области медицины и здравоохранения, а с другой, АБФФ, которая организует и проводит чемпионат страны. Ни один, ни второй пока не ставит вопрос о приостановке футбольного чемпионата. Соответственно, мы играем, – сообщили в БАТЭ.

В Беларуси зарегистрировано 25 825 (+952) случаев COVID-19. Умерли 147 пациентов. Выписаны 7 711 человек. Это данные на 13 мая.

В нашей стране продолжается футбольный чемпионат во всех дивизионах. В конце апреля стартовал женский турнир.

Два матча воскресенья – в топ-3 по числу зрителей. Очереди были, масок – почти нет

Главное правило – никаких правил? Вот как федерация защищает белорусский футбол от коронавируса