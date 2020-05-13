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Андрей Леончик о коронавирусе: «Точечно закрыть чемпионат – это ничего не даст. Тем более большого скопления болельщиков на стадионе пока нет»

13.05.2020 16:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Шахтера» Андрей Леончик рассказал о том, какие шаги клуб предпринимает в борьбе с пандемией коронавируса, а также ответил на вопрос, имеет ли смысл приостанавливать чемпионат Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

– В нескольких белорусских командах есть подозрение на коронавирус. Как обстановка в «Шахтере»? Все ли хорошо?

– По крайней мере на COVID-19 подозрений пока ни у кого нет. Были обычные простудные заболевания, но на коронавирус симптомов не наблюдалось.

– А как-то налажены контакты у футболистов, что они должны сообщать о своем состоянии, если вдруг что-то.

– В первую очередь доктор контролирует. И он уже сообщает, если у кого-то какие-то симптомы. С докторами постоянно общаемся. Узнаем, как у игроков самочувствие. Повторюсь, что заболевают иногда футболисты, но симптомы немножко другие. Ни у кого на коронавирус подозрений не было. Тест-подтверждение, что нет коронавируса сдавал, например, Сергей Политевич. Ему нужно было для выезда на операцию в Германию. Сергея уже прооперировали.

– Отличные новости! Хорошо ли все прошло?

– Покажет время. Надеюсь, что все хорошо, и он как можно раньше вернется на прежний уровень.  Хотелось бы.

– И получается кроме Сергея централизованно никто не сдавал тесты на коронавирус?

– Централизованно – нет. Но есть договоренность с солигорской поликлиникой, где мы обслуживаемся, что если будет такая необходимость, то можем сделать экспресс-тест в течение 15-20 минут. Но пока необходимости в этом не было.

– Хорошо, сморите, АБФФ просит обходиться без рукопожатий, рассаживать зрителей в шахматном порядке. По рукопожатиям вроде понятно, а как со зрителями?

– У нас есть человек, который отвечает за организацию матчей и работу со стюардами. Они, в свою очередь, просят, чтобы люди рассаживались на каком-то определенном расстоянии.  Но в любом случае это мера добровольная. Зачастую стюарды подходят к болельщикам, которые сидят рядом и просят их рассадиться, а они не хотят принципиально этого делать. Естественно, силу же к ним применять не будешь. Это личное желание человека. Если он не хочет пересесть, то заставить его никак не получится.

По рукопожатиям: опять же все на добровольных началах. Мы можем только рекомендовать. Кто-то в шутку здоровается какими-то новыми способами, по-своему. Можно относиться к этому по-разному. Кто не хочет пожимать руку – не пожимает. Но мы никого не заставляем, это личное дело каждого.

– АБФФ следит за выполнением своих рекомендаций?

– На каждую игру приезжают представители. Просят даже делать фотоотчеты как все проходит, как измеряется температура, где находятся все дезинфицирующие средства.

– На последних матчах абсолютное большинство зрителей было без масок. Клуб призывает использовать средства индивидуальной защиты на трибунах?

– Да, стандартные меры. На стадионе везде плакаты о соблюдениях мер предосторожности. Я так понимаю люди постепенно начинают расслабляться.  И если раньше буквально 2-3 недели назад еще большинство ходило в масках, то сейчас все меньше и меньше народу.  Даже сам когда в маске хожу, то не очень приятные ощущения, если долго в ней находишься. А тем более на улице на свежем воздухе не такая большая необходимость, чем в помещениях. Поэтому заметно, что народ постепенно все больше и больше от масок уходит.

– ВОЗ рекомендует приостановить чемпионат. АБФФ продолжает чемпионат. Какова позиция клуба по данному вопросу? Насколько это обоснованно?

– Думаю, что если остановят только чемпионат Беларуси, а все остальное будет продолжаться и идти своим чередом, то никакого смысла в этом нет. Если закрывать страну на карантин, то есть в этом резон. Если всех футболистов отправить на самоизоляцию, то я не уверен, что все прямо будут соблюдать меры. Посмотрите на Европу, где жесткие меры и многие тем не менее их игнорируют. У нас жестких мер нет, поэтому даже если прекратить чемпионат и отправить всех домой, то в любом случае найдутся многие, кто будет ходить в магазин и по своим делам. Думаю, что играя в матче риск заразиться меньше, чем в любом магазине, аптеке или метро. Точечно закрыть чемпионат – это ничего не даст.  Тем более большого скопления болельщиков на стадионе как раньше пока нет, – сказал Леончик.

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Директор «Шахтера» Андрей Леончик рассказал о том, какие шаги клуб предпринимает в борьбе с пандемией коронавируса, а также ответил на вопрос, имеет ли смысл...
 
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