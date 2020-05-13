|
Коронавирус захватил всю Беларусь
13.05.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Как минимум в 100 из 118 районов страны есть подтвержденные случаи коронавируса.
Такую информацию собрала
Министерство здравоохранения Беларуси не публикует подробной информации о количестве инфицированных коронавирусом в каждом из районов, и поэтому журналисты составили собственную карту распространения коронавируса на основании сообщений в СМИ и информации из районных центров гигиены и эпидемиологии.
Получилось, что по состоянию на 13 мая 2020 года больные COVID-19 есть как минимум в 100 из 118 районов Беларуси. Но на самом деле районов с коронавирусом может быть и больше. Просто открытой информации о тех регионах нет.
Только в двух районных центрах гигиены и эпидемиологии — в Круглом и Дрибине — Свободе сообщили, что у них в районах нет больных на COVID-19. Еще в 16-ти или отказали в информации, или журналисты не смогли дозвониться до главных врачей в течение нескольких дней.
Вот что получилось.
Витебская - самая пострадавшая, во всех районах коронавирус
Витебщина больше остальных областей пострадала от коронавируса. Здесь не осталось ни одного района, где бы не регистрировались случаи коронавируса.
Также в этом регионе наиболее открыта официальная информация. Свежие сведения о количестве инфицированных здесь публикуют на сайтах райисполкомов и в государственных газетах.
В одном только Витебском районе сегодня известно более чем о 1500 случаях коронавируса. Более 100 больных СOVID-19 - в Полоцком и Поставском районах. Ранее уже сообщалось о напряженной ситуации в Докшицком и Бешенковичском районах.
Гродненская область - в 16 из 17 районов подтверждены COVID-19
В 16 из 17 районов Гродно подтвержден коронавирус. На сегодня нет сведений об эпидемиологической ситуации только из Кореличского района.
По официальной информации, в двух западных областях было наименьшее количество инфицированных коронавирусом.
Большая вспышка пневмоний в регионе произошла в Жировичах. После Пасхи 40 человек из монастыря госпитализировали в Слонимский Центральный районный госпиталь. Как позже стало известно Свабодзе, среди госпитализированных семинаристов были подтверждены случаи коронавируса.
Брестчина - из-за коронавируса на трассах выставляли посты ГАИ
В этой области также нет информации только из одного района - Малоритского. Во всех остальных коронавирус подтвержден.
Наибольшее количество инфицированных коронавирусом на Брестчине было в Лунинце. О масштабе эпидемии свидетельствовало то, что на выездах из города выставили четыре поста, на которых дежурили сотрудники ГАИ и эпидемиологи. Они останавливали машины и проверяли жителей Лунинца, нет ли их в списке тех, кто должен быть в самоизоляции из-за коронавируса.
Однако статистику больных на COVID-19 лунинецкие власти и врачи не обновляли больше месяца. Теперь известно, что пациентов с коронавирусом больше всего в Столинском (109) и Кобринском (49) районах.
Гомельская - коронавирусом заболели медики
В 18 из 21 района Гомельщины подтвержден коронавирус. Не удалось получить информацию только из Ветковского, Калинковичского и Петриковского районов.
Наиболее сложная ситуация была в Буда-Кошелево. В центральной районной больнице этого райцентра недалеко от Гомеля было не менее 70 случаев коронавируса. COVID-19 болели и местные медики. Свабодзе известно о смерти по крайней мере одной медсестры, которая имела положительный тест на коронавирус.
Минская - в больницах не хватает мест для больных COVID-19
В 16 из 22 районов Минщины есть подтвержденные случаи коронавируса. Нет сведений только из шести: Березинского, Воложинского, Клецкого, Крупского, Несвижского и Пуховичского районов.
Если не считать Минска, то в числе наиболее пострадавших от коронавируса районов - Мядельский (там была вспышка в санатории) и Стародорожский (около полусотни случаев COVID-19).
Также десятки больных пневмонией и COVID-19 в Столпцах. Депутат Палаты представителей Национального собрания Иван Мамайко озвучивал "Нашей Ниве" цифру в 70-80 человек с коронавирусом. По его словам, в местной больнице не хватало мест, и больных отвозили в Минск, Слоним и Воложин.
Могилевская - из-за эпидемии закрывают школы
Коронавирус подтвержден в большинстве районов Могилевщины - по крайней мере в 14. В Центрах гигиены Круглого и Дрибина Свабодзе сообщили, что в этих районах по состоянию на 11 мая не обнаружили ни одного случая коронавируса.
Не удалось получить информации из пяти районов: Белыничского, Климовичского, Кличевского, Мстиславского и Чаусского.
На Могилевщине было известно о двух наиболее пострадавших регионах. В Осиповичах треть всех больных COVID-19 составили медики.
А в Черикове из-за эпидемии закрыли школы. Через местную газету власти призвали жителей района не выходить на улицу без особой нужды. При этом цифр по количеству больных они не назвали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как минимум в 100 из 118 районов страны есть подтвержденные случаи коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)