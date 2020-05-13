Коронавирус захватил всю Беларусь

Свабода из открытых источников. Такую информацию собралаиз открытых источников.





Министерство здравоохранения Беларуси не публикует подробной информации о количестве инфицированных коронавирусом в каждом из районов, и поэтому журналисты составили собственную карту распространения коронавируса на основании сообщений в СМИ и информации из районных центров гигиены и эпидемиологии.





Получилось, что по состоянию на 13 мая 2020 года больные COVID-19 есть как минимум в 100 из 118 районов Беларуси. Но на самом деле районов с коронавирусом может быть и больше. Просто открытой информации о тех регионах нет.





Только в двух районных центрах гигиены и эпидемиологии — в Круглом и Дрибине — Свободе сообщили, что у них в районах нет больных на COVID-19. Еще в 16-ти или отказали в информации, или журналисты не смогли дозвониться до главных врачей в течение нескольких дней.





Вот что получилось.









Витебская - самая пострадавшая, во всех районах коронавирус





Витебщина больше остальных областей пострадала от коронавируса. Здесь не осталось ни одного района, где бы не регистрировались случаи коронавируса.





Также в этом регионе наиболее открыта официальная информация. Свежие сведения о количестве инфицированных здесь публикуют на сайтах райисполкомов и в государственных газетах.





В одном только Витебском районе сегодня известно более чем о 1500 случаях коронавируса. Более 100 больных СOVID-19 - в Полоцком и Поставском районах. Ранее уже сообщалось о напряженной ситуации в Докшицком и Бешенковичском районах.





Гродненская область - в 16 из 17 районов подтверждены COVID-19





В 16 из 17 районов Гродно подтвержден коронавирус. На сегодня нет сведений об эпидемиологической ситуации только из Кореличского района.





По официальной информации, в двух западных областях было наименьшее количество инфицированных коронавирусом.





Большая вспышка пневмоний в регионе произошла в Жировичах. После Пасхи 40 человек из монастыря госпитализировали в Слонимский Центральный районный госпиталь. Как позже стало известно Свабодзе, среди госпитализированных семинаристов были подтверждены случаи коронавируса.





Брестчина - из-за коронавируса на трассах выставляли посты ГАИ





В этой области также нет информации только из одного района - Малоритского. Во всех остальных коронавирус подтвержден.





Наибольшее количество инфицированных коронавирусом на Брестчине было в Лунинце. О масштабе эпидемии свидетельствовало то, что на выездах из города выставили четыре поста, на которых дежурили сотрудники ГАИ и эпидемиологи. Они останавливали машины и проверяли жителей Лунинца, нет ли их в списке тех, кто должен быть в самоизоляции из-за коронавируса.





Однако статистику больных на COVID-19 лунинецкие власти и врачи не обновляли больше месяца. Теперь известно, что пациентов с коронавирусом больше всего в Столинском (109) и Кобринском (49) районах.





Гомельская - коронавирусом заболели медики





В 18 из 21 района Гомельщины подтвержден коронавирус. Не удалось получить информацию только из Ветковского, Калинковичского и Петриковского районов.





Наиболее сложная ситуация была в Буда-Кошелево. В центральной районной больнице этого райцентра недалеко от Гомеля было не менее 70 случаев коронавируса. COVID-19 болели и местные медики. Свабодзе известно о смерти по крайней мере одной медсестры, которая имела положительный тест на коронавирус.





Минская - в больницах не хватает мест для больных COVID-19





В 16 из 22 районов Минщины есть подтвержденные случаи коронавируса. Нет сведений только из шести: Березинского, Воложинского, Клецкого, Крупского, Несвижского и Пуховичского районов.





Если не считать Минска, то в числе наиболее пострадавших от коронавируса районов - Мядельский (там была вспышка в санатории) и Стародорожский (около полусотни случаев COVID-19).





Также десятки больных пневмонией и COVID-19 в Столпцах. Депутат Палаты представителей Национального собрания Иван Мамайко озвучивал "Нашей Ниве" цифру в 70-80 человек с коронавирусом. По его словам, в местной больнице не хватало мест, и больных отвозили в Минск, Слоним и Воложин.









Могилевская - из-за эпидемии закрывают школы

Коронавирус подтвержден в большинстве районов Могилевщины - по крайней мере в 14. В Центрах гигиены Круглого и Дрибина Свабодзе сообщили, что в этих районах по состоянию на 11 мая не обнаружили ни одного случая коронавируса.





Не удалось получить информации из пяти районов: Белыничского, Климовичского, Кличевского, Мстиславского и Чаусского.





На Могилевщине было известно о двух наиболее пострадавших регионах. В Осиповичах треть всех больных COVID-19 составили медики.





А в Черикове из-за эпидемии закрыли школы. Через местную газету власти призвали жителей района не выходить на улицу без особой нужды. При этом цифр по количеству больных они не назвали.