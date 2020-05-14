|
Надежда Мелешко: «Кто-то видит воссоединение семьи, а кто-то видит тачки»
14.05.2020 08:39 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Жена белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда ответила хейтерам.
«Каждый видит то, что хочет видеть. Кто-то видит воссоединение семьи, а кто-то видит тачки. Боже, сразу видно, что человек со мной недавно и не в курсе вообще, что к чему. Я не скрываю: да, когда-то мой муж играл в хоккей и зарабатывал деньги. Поэтому мы живем в доме, поэтому у нас есть машины. Кто разбирается, они уже не первой свежести. И мы давно не зарабатываем таких денег. И сейчас мой муж без работы, и я работаю как могу», – сказала Мелешко.
Напомним, Дмитрий Мелешко недавно переболел коронавирусом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда ответила хейтерам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)