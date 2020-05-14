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Надежда Мелешко: «Кто-то видит воссоединение семьи, а кто-то видит тачки»

14.05.2020 08:39 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Жена белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда ответила хейтерам.

«Каждый видит то, что хочет видеть. Кто-то видит воссоединение семьи, а кто-то видит тачки. Боже, сразу видно, что человек со мной недавно и не в курсе вообще, что к чему. Я не скрываю: да, когда-то мой муж играл в хоккей и зарабатывал деньги. Поэтому мы живем в доме, поэтому у нас есть машины. Кто разбирается, они уже не первой свежести. И мы давно не зарабатываем таких денег. И сейчас мой муж без работы, и я работаю как могу», – сказала Мелешко.

Напомним, Дмитрий Мелешко недавно переболел коронавирусом.

Игрок команды Лукашенко поборол коронавирус и вернулся к семье – и сразу принялся за готовку

 
 
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Жена белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда ответила хейтерам.
 
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