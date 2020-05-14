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Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле упал почти на 92 %

14.05.2020 11:10 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в апреле упал почти на 92 % по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Самое сильное падение у гиганта отрасли аэрофлота - 95 % и авиакомпании Россия - минус 92 %. Напомним, с 27 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами. Исключение составляют только рейсы для возвращения граждан страны из-за границы. Ограничения на полеты внутри страны не вводились, однако спрос на перелеты в условиях карантина упал.
 
 
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Пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в апреле упал почти на 92 % по сравнению с тем же месяцем 2019 года....
 
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