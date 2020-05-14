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Евросоюз хочет открыть границы со странами, где коронавирус под контролем

14.05.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

«Принимая необходимые меры предосторожности, необходимо как можно скорее вновь открыть европейские границы», - сказал он.

Мишель подчеркнул, что открытие границ необходимо для экономики и туризма сообщества.

Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала странам - членам Евросоюза приступить к постепенному снятию ограничений по перемещению граждан и резидентов сообщества в преддверии летних каникул.

Так, Еврокомиссия считает, что необходимо сначала открыть границы между государствами Евросоюза, которые имеют похожую эпидемиологическую ситуацию, то есть где распространение коронавируса нового вида находится под контролем. Что касается внешних границ, то об их открытии речи пока не идет.

В настоящее время по рекомендации Еврокомиссии границы стран - членов Евросоюза - как внутренние, так и внешние - должны оставаться закрытыми до 15 июня.

Источник: Myfin.by
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Страны члены Евросоюза должны как можно скорее открыть свои границы, которые закрыты с середины марта в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава...
 
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