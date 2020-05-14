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Эксперт объяснил, как читать статистику Минздрава, чтобы понять, когда Беларусь победит COVID-19

14.05.2020 11:54 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Журналистка TUT.by Наталья Беницевич поговорила с главой литовского Центра профилактики инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC), профессором Саулюсом Чаплинскасом. Мы цитируем главные ответы на вопросы об эпидемии коронавируса в Беларуси, которые помогут лучше разобраться в том, что происходит, – и увидеть, когда страна наконец побеждает вирус.

Как по тестированию на COVID-19 понять, что эпидемия пошла на спад

«Сначала тестируются те, у кого есть симптомы. Далее, когда у государства больше тестов и возможностей, начинают тестировать тех, у кого легкие симптомы, потом тестируются все контактные. Дальше начинают тестировать коллективы людей и всех желающих и в конце приходят к тому, что тестируют всех или определенные группы каждую неделю.

Понятно, что если не будешь тестировать, ничего не найдешь, но нужно достичь такого результата, чтобы позитивных из всех протестированных в день было не больше 3% [в Беларуси этот параметр держится на уровне 8-8,7%]. Когда вы еще больше расширите группы тех, кого тестируете, включите в них бессимптомных, а процент позитивных в день будет падать и достигнет 3% и меньше, это будет означать, что страна справляется с эпидемией. Тогда можно сказать, что начался спад. Еще один показатель спада, когда выздоровевших в день больше, чем новых случаев».

Что такое плато и вышла ли на него Беларусь

«Вы [Беларусь] пока в нарастающей фазе. Ну и что, что это плато? Если оно все время будет точно таким же – 8,7% позитивных от всех тестируемых за день, то до 3% по-прежнему будет очень далеко. 

Плато означает, что нет сильного роста новых случаев инфекции. <...> Если выйти на плато, когда количество новых случаев не растет, а медики справляются, система не перегорит. Не надо будет, как в военное время, выбирать, кого спасать. Хватит сил на всех. Не всех спасут, конечно, но хотя бы постараются. <...>

Но если нет снижения, значит, что усилий, которые применяются, не хватает. Можно быть на очень плохом плато все время. Но цель не в этом, а в том, повторюсь, чтобы было не более 3% позитивных в день от всех тестируемых».

Как долго Беларусь может пробыть на плато

«В худшем случае – пока все не переболеют. По логике, хватает 60-70% [населения], тогда, может быть, пойдет на спад. Но такую гипотезу можно было выдвигать две-три недели назад. Теперь есть сомнения по поводу того, развивается устойчивый иммунитет или нет, особенно у тех, кто переболел в легкой форме. Поэтому остается только одно — как можно больше усилий уделять быстрому тестированию, изоляции и лечению, и не только симптомных, но и бессимптомных, их контактов».

Как Беларуси понять, что мы уже на пике

«Надо каждый день смотреть, начинает ли уменьшаться процент новых случаев к количеству протестированных. Когда вы увидите, что день изо дня процент выявляемых идет на спад, это уже позитивные сдвиги. <...> Но может быть и второй пик, вторая волна».

Обложка: Shusaku Takaoka.

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Журналистка TUT.by Наталья Беницевич поговорила с главой литовского Центра профилактики инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC), профессором Саулюсом Чаплинскасом....
 
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