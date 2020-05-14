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На фоне пандемии в мире увеличился рост ментальных заболеваний
14.05.2020 12:49 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTГенсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об увеличении проблем с ментальным здоровьем по всей Земле из-за пандемии коронавируса. По его словам, психологические проблемы вызваны в том числе и из-за изоляции и вынужденной разлуки с близкими людьми на фоне радикальных ограничительных мер. По данным ВОЗ, за время пандемии умственная уязвимость людей поднялась на 30-60 процентов.
Девора Кестель, глава департамента психического здоровья ВОЗ: "Проведенные опросы показали, что почти половина работников здравоохранения Канады нуждаются в психологической поддержке. В Китае же у половины населения наблюдались признаки депрессии и тревожности, треть населения испытывала проблемы со сном. Похожие цифры наблюдаются и в других странах. И это только предварительные данные".
Еще одна важная причина тревоги - дезинформация о вирусе. Условия стресса, социальной изоляции и домашнего насилия повышают риск развития осложнений, вызванных заражением COVID-19. Также радикальная социальная изоляция и снижение физической и интеллектуальной активности увеличивают возможность развития деменции у пожилых людей.
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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об увеличении проблем с ментальным здоровьем по всей Земле из-за пандемии коронавируса. По его словам, психологические...
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