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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На фоне пандемии в мире увеличился рост ментальных заболеваний Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об увеличении проблем с ментальным здоровьем по всей Земле из-за пандемии коронавируса. По его словам, психологические...

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об увеличении проблем с ментальным здоровьем по всей Земле из-за пандемии коронавируса. По его словам, психологические проблемы вызваны в том числе и из-за изоляции и вынужденной разлуки с близкими людьми на фоне радикальных ограничительных мер. По данным ВОЗ, за время пандемии умственная уязвимость людей поднялась на 30-60 процентов.Еще одна важная причина тревоги - дезинформация о вирусе. Условия стресса, социальной изоляции и домашнего насилия повышают риск развития осложнений, вызванных заражением COVID-19. Также радикальная социальная изоляция и снижение физической и интеллектуальной активности увеличивают возможность развития деменции у пожилых людей.