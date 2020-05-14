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Республиканский этап предметных олимпиад проходит в 12 городах Беларуси

15.05.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Рейсы со школьниками и их педагогами от Витебского областного управления по образованию отправлялись с самого утра. По графику и по разным маршрутам. Очередной уезжал в Могилев и Бобруйск. Республиканский этап предметных олимпиад проходит в 12 городах Беларуси. Перед посадкой в автобус всем измеряют температуру. Маски и антисептики для рук также с собой. Как и багаж знаний. Его накапливали не один год. Победители областного этапа предметных олимпиад к финальному испытанию готовились, несмотря на пандемию. И отказались от участия немногие. Для 11-классников победа на республике - это возможность получить льготы при поступлении в вузы. 

Маргарита Паражинская, учащаяся гимназии № 7 г. Витебска: "Я участвую в олимпиадах не первый год. Для меня это важно. И сейчас вот отказаться я не смогла. Это важно для меня - дойти до конца и показать себя".

Ангелина Потапова, учащаяся гимназии № 1 г. Полоцка: "Мы готовились очень долго к этому этапу. Я победила на области. И теперь вот на республике тоже очень надеюсь на победу".

Делегация от Витебской области - 74 человека. Большей частью из Витебска, Полоцкого, Оршанского, Поставского и Ушачского районов. Списки участников досконально проверила эпидемиологическая служба. Школьники и гимназисты примут участие в финальном этапе по 17 учебным предметам. На территории Витебской области интеллектуальные состязания в этом году проходят только в Орше. Там собрались юные математики. Из Витебска этап по информатике перенесли в Брестскую область. Из-за ситуации с коронавирусом. По этой же причине изменения внесены и в сам процесс проведения олимпиад. Они проходят без официальных открытия и закрытия и традиционной культурно-познавательной программы. 

Дмитрий Хома, начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома: "Мы постарались обеспечить безопасность участников в связи с эпидемиологической ситуацией. Расселили всех по одному. Рассадка в аудиториях по 6-8 человек, разные графики питания и т.п.".

Для учеников 8, 9, 10 классов олимпиады по учебным предметам в этом году завершились на областном этапе. Финальный для них отменили. Поэтому получить статус победителя республиканской олимпиады смогут только выпускники-2020. Итоги подведут уже сегодня. 

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Рейсы со школьниками и их педагогами от Витебского областного управления по образованию отправлялись с самого утра. По графику и по разным маршрутам. Очередной...
 
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