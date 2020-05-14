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Отменят ли Первомай и День Победы в Солигорске из-за пандемии коронавируса?

14.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

30 апреля 2020 17:39 4224

Отменят ли Первомай и День Победы в Солигорске из-за пандемии коронавируса?

Автор: Эдуард Кидяев.

Традиционные майские праздники Первомай и День Победы в Солигорском районе, как и в большинстве населённых пунктов нашей страны, в этом году пройдут без массовых демонстраций, митингов и маевок. Причина – санитарно-эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в республике. Поэтому такое решение вполне логично в нынешних условиях.

К 1 мая в коллективах и на предприятиях камерно будут отмечены и поощрены люди труда, представители трудовых династий.

9 мая в Старобине на развилке планируется возложение цветов к обелиску павшим воинам. Все желающие могут в день Победы почтить память павших во время войны, посетив самостоятельно памятные места, захоронения, обелиски. При этом, возлагая цветы, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и респираторный этикет.

При этом временная мера по отмене торжественного массового празднования, связанная с возникшей ситуацией, отнюдь не умаляет героизма воинов, 75 лет назад избавивших наш народ от фашизма, не делает меньше уважение к ветеранам и их подвигу.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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30 апреля 2020 17:39 4224 Отменят ли Первомай и День Победы в Солигорске из-за...
 
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