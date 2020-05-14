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Отменят ли Первомай и День Победы в Солигорске из-за пандемии коронавируса?
14.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
30 апреля 2020 17:39 4224
Отменят ли Первомай и День Победы в Солигорске из-за пандемии коронавируса?
Традиционные майские праздники Первомай и День Победы в Солигорском районе, как и в большинстве населённых пунктов нашей страны, в этом году пройдут без массовых демонстраций, митингов и маевок. Причина – санитарно-эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в республике. Поэтому такое решение вполне логично в нынешних условиях.
К 1 мая в коллективах и на предприятиях камерно будут отмечены и поощрены люди труда, представители трудовых династий.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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30 апреля 2020 17:39 4224 Отменят ли Первомай и День Победы в Солигорске из-за...
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