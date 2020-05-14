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У двух игроков «Торпедо-БелАЗ» коронавирус («Баста!»)
14.05.2020 19:02 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня у двух игроков «Торпедо-БелАЗ» выявлен коронавирус,
Также сообщается о том, что ожидается тест члена тренерского штаба, у которого по результатам КТ обнаружена пневмония.
Директор
Напомним, что завтра команде
Сегодня в
В Беларуси по состоянию на 14 мая официально подтверждены 26772 случая заражения коронавирусом, 151 пациент умер.
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Сегодня у двух игроков «Торпедо-БелАЗ» выявлен коронавирус, сообщает Telegram-канал «Баста!».
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