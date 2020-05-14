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У двух игроков «Торпедо-БелАЗ» коронавирус («Баста!»)

14.05.2020 19:02 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня у двух игроков «Торпедо-БелАЗ» выявлен коронавирус, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Также сообщается о том, что ожидается тест члена тренерского штаба, у которого по результатам КТ обнаружена пневмония.

Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус в разговоре с корреспондентом Tribuna.com отказался комментировать данную информацию и просил обратиться в пресс-службу, которая, в свою очередь, также отказалась от комментариев.

Напомним, что завтра команде Юрия Пунтуса предстоит сыграть с «Городеей». Сообщений о переносе матча не было.

Сегодня в АБФФ отказались давать комментарии на тему коронавируса.

В Беларуси по состоянию на 14 мая официально подтверждены 26772 случая заражения коронавирусом, 151 пациент умер.

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Сегодня у двух игроков «Торпедо-БелАЗ» выявлен коронавирус, сообщает Telegram-канал «Баста!».
 
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