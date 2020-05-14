У двух игроков «Торпедо-БелАЗ» коронавирус («Баста!»)

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня у двух игроков «Торпедо-БелАЗ» выявлен коронавирус, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Также сообщается о том, что ожидается тест члена тренерского штаба, у которого по результатам КТ обнаружена пневмония.

Директор Михаил Хлус в разговоре с корреспондентом Tribuna.com отказался комментировать данную информацию и просил обратиться в пресс-службу, которая, в свою очередь, также отказалась от комментариев.

Напомним, что завтра команде предстоит сыграть с « Городеей ». Сообщений о переносе матча не было.

Сегодня в отказались давать комментарии на тему коронавируса.

В Беларуси по состоянию на 14 мая официально подтверждены 26772 случая заражения коронавирусом, 151 пациент умер.

Пора ставить на высшую лигу! Здесь дают бонус 4% от каждого пополнения