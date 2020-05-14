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«Расходы беру на себя»: cоучредитель TUT.by призвал медиков публично заявить, как их подставило государство
14.05.2020 18:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Бизнес-ангел Кирилл Волошин, соучредитель TUT.by, Hoster.by, Café Netto и других проектов
«Уважаемые врачи! НАРУШЬТЕ МОЛЧАНИЕ, PLZ!!! Я понимаю, это не ваша работа разбираться с поставками масок, костюмов, лекарств, тестов, wc-бумагой и проч. Но, заклинаю вас, НЕ ДАЙТЕ СИСТЕМЕ ВЕРНУТЬ НАС В ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА СТРАХА И КУХОННОЙ ПРАВДЫ! Не должно быть так, что о трындеце с реальным числом больных, масками, тестами знают лишь семьи, коллективы, да анонимные телеграмы, а власть с минздравом не принимают должных мер, при этом еще и экспортируют маски в РФ и Германию!
В стране около 45 тысяч врачей-специалистов, 130 тысяч среднего персонала, 10 тысяч фельдшеров и так далее. Вас много! Вы – элита, важнейшие люди РБ и без эпидемий, пусть и говногосударство делает вид, что это не так! Так почему же буквально единицы набираются смелости сообщать прессе о том положении, в которое вас на рабочем месте и больных в палатах загнала власть, а не вирус?! Власть и... безмолвие!
Призываю вас НАРУШИТЬ МОЛЧАНИЕ максимально широким кругом через обращения наверх – в минздрав, АП, прокуратуру. РАСХОДЫ ПО ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ, в свою очередь, беру на себя. Обращения составят с ваших слов квалифицированные адвокаты/юристы, соберут подписи и отправят в компетентные органы. Также я приложу все усилия для того, чтобы информация переданная вами стала достоянием общественности и новостных порталов.
От вас лишь требуется принять решение о публичном немолчании, отправить в любом удобном виде (текст, аудио-сообщение) информацию о проблемах на мой фейсбук, и после подготовки документа юристами поставить подпись (замечательно будет, если ваши коллеги также вас поддержат) под обращением.
Не подлежит сомнению – ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ. Без волонтеров и добровольцев (да, честь им и хвала) за нами же уплаченные налоги. Тем более, когда государство наплевательски экономит на поддержке среднего/малого бизнеса.
С огромной благодарностью и надеждой на вашу смелость».
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