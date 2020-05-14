«Расходы беру на себя»: cоучредитель TUT.by призвал медиков публично заявить, как их подставило государство

Источник материала: KYKY

Бизнес-ангел Кирилл Волошин, соучредитель TUT.by, Hoster.by, Café Netto и других проектов опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, в котором призвал всех беларуских медиков прекратить замалчивать проблемы в связи с эпидемией – и предложил заручиться его поддержкой. Цитируем Кирилла:

«Уважаемые врачи! НАРУШЬТЕ МОЛЧАНИЕ, PLZ!!! Я понимаю, это не ваша работа разбираться с поставками масок, костюмов, лекарств, тестов, wc-бумагой и проч. Но, заклинаю вас, НЕ ДАЙТЕ СИСТЕМЕ ВЕРНУТЬ НАС В ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА СТРАХА И КУХОННОЙ ПРАВДЫ! Не должно быть так, что о трындеце с реальным числом больных, масками, тестами знают лишь семьи, коллективы, да анонимные телеграмы, а власть с минздравом не принимают должных мер, при этом еще и экспортируют маски в РФ и Германию!

В стране около 45 тысяч врачей-специалистов, 130 тысяч среднего персонала, 10 тысяч фельдшеров и так далее. Вас много! Вы – элита, важнейшие люди РБ и без эпидемий, пусть и говногосударство делает вид, что это не так! Так почему же буквально единицы набираются смелости сообщать прессе о том положении, в которое вас на рабочем месте и больных в палатах загнала власть, а не вирус?! Власть и... безмолвие!

Призываю вас НАРУШИТЬ МОЛЧАНИЕ максимально широким кругом через обращения наверх – в минздрав, АП, прокуратуру. РАСХОДЫ ПО ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ, в свою очередь, беру на себя. Обращения составят с ваших слов квалифицированные адвокаты/юристы, соберут подписи и отправят в компетентные органы. Также я приложу все усилия для того, чтобы информация переданная вами стала достоянием общественности и новостных порталов.

От вас лишь требуется принять решение о публичном немолчании, отправить в любом удобном виде (текст, аудио-сообщение) информацию о проблемах на мой фейсбук, и после подготовки документа юристами поставить подпись (замечательно будет, если ваши коллеги также вас поддержат) под обращением.

Не подлежит сомнению – ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ. Без волонтеров и добровольцев (да, честь им и хвала) за нами же уплаченные налоги. Тем более, когда государство наплевательски экономит на поддержке среднего/малого бизнеса.

Давайте вместе искоренять этот африканско-совковый подход власти к нашей медицине! Ведь, не дай бог, пациентами могут стать ваши близкие, друзья или вы сами (что вероятно при отсутствии У ВАС достаточного объема защитных средств).

С огромной благодарностью и надеждой на вашу смелость».