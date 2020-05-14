ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Расходы беру на себя»: cоучредитель TUT.by призвал медиков публично заявить, как их подставило государство

14.05.2020 18:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Бизнес-ангел Кирилл Волошин, соучредитель TUT.by, Hoster.by, Café Netto и других проектов опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, в котором призвал всех беларуских медиков прекратить замалчивать проблемы в связи с эпидемией – и предложил заручиться его поддержкой. Цитируем Кирилла:

«Уважаемые врачи! НАРУШЬТЕ МОЛЧАНИЕ, PLZ!!! Я понимаю, это не ваша работа разбираться с поставками масок, костюмов, лекарств, тестов, wc-бумагой и проч. Но, заклинаю вас, НЕ ДАЙТЕ СИСТЕМЕ ВЕРНУТЬ НАС В ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА СТРАХА И КУХОННОЙ ПРАВДЫ! Не должно быть так, что о трындеце с реальным числом больных, масками, тестами знают лишь семьи, коллективы, да анонимные телеграмы, а власть с минздравом не принимают должных мер, при этом еще и экспортируют маски в РФ и Германию!

В стране около 45 тысяч врачей-специалистов, 130 тысяч среднего персонала, 10 тысяч фельдшеров и так далее. Вас много! Вы – элита, важнейшие люди РБ и без эпидемий, пусть и говногосударство делает вид, что это не так! Так почему же буквально единицы набираются смелости сообщать прессе о том положении, в которое вас на рабочем месте и больных в палатах загнала власть, а не вирус?! Власть и... безмолвие!

Призываю вас НАРУШИТЬ МОЛЧАНИЕ максимально широким кругом через обращения наверх – в минздрав, АП, прокуратуру. РАСХОДЫ ПО ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ, в свою очередь, беру на себя. Обращения составят с ваших слов квалифицированные адвокаты/юристы, соберут подписи и отправят в компетентные органы. Также я приложу все усилия для того, чтобы информация переданная вами стала достоянием общественности и новостных порталов.

От вас лишь требуется принять решение о публичном немолчании, отправить в любом удобном виде (текст, аудио-сообщение) информацию о проблемах на мой фейсбук, и после подготовки документа юристами поставить подпись (замечательно будет, если ваши коллеги также вас поддержат) под обращением.

Не подлежит сомнению – ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ. Без волонтеров и добровольцев (да, честь им и хвала) за нами же уплаченные налоги. Тем более, когда государство наплевательски экономит на поддержке среднего/малого бизнеса.
Давайте вместе искоренять этот африканско-совковый подход власти к нашей медицине! Ведь, не дай бог, пациентами могут стать ваши близкие, друзья или вы сами (что вероятно при отсутствии У ВАС достаточного объема защитных средств).

С огромной благодарностью и надеждой на вашу смелость».

Читайте по теме: «Часто носят кеды, но от них не отмывается кровь». Сколько стоит шмот беларуских врачей, которые борются с коронавирусом

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бизнес-ангел Кирилл Волошин, соучредитель TUT.by, Hoster.by, Café Netto и других проектов опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, в котором призвал всех беларуских...
 
Новости дня
Новости
 
«Энергетик-БГУ» опроверг информацию о том, что в клубе есть игроки с подозрением на COVID-19 («Прессбол»)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика