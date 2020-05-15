Минздрав Беларуси сообщил о выходе на плато заболеваемости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Замминистра здравоохранения Беларуси Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования коронавирусом.

«В последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем в среднем где-то около 8,7 – 9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся», – цитирует замминистра РИА «Новости» .

Она также отметила пологий, а не пикообразный рост заболеваемости в стране, благодаря противоэпидемиологическим мероприятиям, разработанным до прихода COVID-19 в республику.

Богдан пояснила, что на коронавирус тестируются не только те, кто обратился к медикам с недомоганием или пневмонией, но и контактные лица ранее выявленных больных COVID-19.

«И выявлением среди контактных лиц мы по-прежнему находим около 64%», – сообщила она, добавив, что Беларусь по количеству проводимых тестов на 1 млн человек – в одном ряду с США, Великобританией и Канадой. В странах СНГ – на втором месте после России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в беседе с министром образования о необходимости начала вступительных экзаменов в вузы страны . Они начнутся почти на две недели позже обычного – 25 июня.