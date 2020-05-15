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Еще +8 желающих зарегистрировать инициативные группы

15.05.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вечером 15 мая в ЦИК было подано еще восемь заявлений от желающих зарегистрировать свои инициативные группы для участия в предстоящих президентских выборах.

По данным ЦИК, заявки подали: политик Анна Канопацкая (ИП, беспартийная), лидер «Движения «За Свободу» Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова (главный бухгалтер, беспартийная), Сергей Черечень (директор ООО, партия «Белорусская социалистическая Грамада»), Владимир Провальский (ИП из Витебска, беспартийный), Андрей Дмитриев (сопредседатель РИПОО «Говори правду», беспартийный), Николай Козлов (и.о. председателя Объединенной гражданской партии, ОГП), Павел Спирин (председатель ЖСПК, беспартийный, Копыльский район).

Ранее в ЦИК было подано еще пять заявок на регистрацию инициативных групп от Витокра Бабарико, Андрея Иванова, Валерия Цепкало, Александра Скребца, Олега Невейко. 

Сегодня ЦИК провела заседание, в ходе которого ЦИК отказала в регистрации блогеру Сергею Тихановскому, зарегистрировала группы Александра Лукашенко и Олега Гайдукевича, а также Юрия Ганцевича, Владимира Непомнящих. Ряду «кандидатов протеста» Николая Статкевича также было отказано в регистрации.

Лидия Ермошина отметила, что следующее заседании ЦИК по рассмотрению заявок пройдет во вторник, 19 мая.

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей. Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, несмотря на пандемию коронавируса, не будет.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вечером 15 мая в ЦИК было подано еще восемь заявлений от желающих зарегистрировать свои инициативные группы для участия в предстоящих президентских выборах.
 
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