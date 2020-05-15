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Еще +8 желающих зарегистрировать инициативные группы
15.05.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Вечером 15 мая в ЦИК было подано еще восемь заявлений от желающих зарегистрировать свои инициативные группы для участия в предстоящих президентских выборах.
По данным ЦИК, заявки подали: политик Анна Канопацкая (ИП, беспартийная), лидер «Движения «За Свободу» Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова (главный бухгалтер, беспартийная), Сергей Черечень (директор ООО, партия «Белорусская социалистическая Грамада»), Владимир Провальский (ИП из Витебска, беспартийный), Андрей Дмитриев (сопредседатель РИПОО «Говори правду», беспартийный), Николай Козлов (и.о. председателя Объединенной гражданской партии, ОГП), Павел Спирин (председатель ЖСПК, беспартийный, Копыльский район).
Ранее в ЦИК
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Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента
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Вечером 15 мая в ЦИК было подано еще восемь заявлений от желающих зарегистрировать свои инициативные группы для участия в предстоящих президентских выборах.
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