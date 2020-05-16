|
Препараты от COVID-19, которые проходят испытания в Китае, без побочных эффектов
16.05.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОбнадеживающие известия пришли из Китая. Препараты от COVID-19, которые проходят здесь клинические испытания, без побочных эффектов. У вакцин отмечают высокую результативность. Это уже второй этап испытаний сразу нескольких препаратов. Результаты будут известны к июлю. Отметим, в нескольких крупных больницах Китая сейчас наблюдаются 2 тысячи добровольцев.
Тем временем Дональд Трамп допустил, что американцы будут бесплатно передавать нуждающимся свою вакцину от коронавируса. Если, конечно, сумеют ее создать. Насколько велики их успехи в этой области - пока не известно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обнадеживающие известия пришли из Китая. Препараты от COVID-19, которые проходят здесь клинические испытания, без побочных эффектов. У вакцин отмечают высокую...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)