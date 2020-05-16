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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Препараты от COVID-19, которые проходят испытания в Китае, без побочных эффектов Обнадеживающие известия пришли из Китая. Препараты от COVID-19, которые проходят здесь клинические испытания, без побочных эффектов. У вакцин отмечают высокую...

Обнадеживающие известия пришли из Китая. Препараты от COVID-19, которые проходят здесь клинические испытания, без побочных эффектов. У вакцин отмечают высокую результативность. Это уже второй этап испытаний сразу нескольких препаратов. Результаты будут известны к июлю. Отметим, в нескольких крупных больницах Китая сейчас наблюдаются 2 тысячи добровольцев.Тем временем Дональд Трамп допустил, что американцы будут бесплатно передавать нуждающимся свою вакцину от коронавируса. Если, конечно, сумеют ее создать. Насколько велики их успехи в этой области - пока не известно.