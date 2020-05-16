Источник материала: Ежедневник

Отношения США и Китая, двух крупнейших экономик мира, на которые приходится 38% глобального ВВП, висят на волоске от «холодной войны».

Американские власти подготовили пакет устрашающих мер против Пекина, который обвиняют в сокрытии данных о вспышке коронавируса и подкупе чиновников Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщает The Hill, сенаторы от республиканской партии внесли законопроект о введении санкции против Китая, если тот не согласится на сотрудничество с международным расследованием происхождения вируса, который заразил более 4 миллионов человек по всему миру и закончился летально для 300 тысяч.

«Акт об ответственности за Сovid-19», внесенный сенатором Линдси Грэмом, автором законопроектов об «адских санкциях» против России, дает Китаю 60 дней на то, чтобы раскрыть данные следствию под эгидой ООН, ликвидровать «мокрые» рынки, где продаются дикие животные, и выпустить из-под стражи активистов.

Если этого не происходит, администрация Дональда Трампа получает возможность ввести как минимум две меры из списка санкций. В него входят заморозка активов китайских чиновников, ограничения на выдачу виз и транспортное сообщение с КНР.

Кроме того, предлагается запретить американским банкам кредитовать связанные с правительством Китая структуры и лишить компании с китайским капиталом права размещать акции на американских биржах.

Американскому регулятору фармрынка (Food and Drug Administration, FDA) законопроект поручает инициировать расследование в отношении китайских производителей лекарств на предмет соблюдения ими американских стандартов безопасности.

«Сокрытие китайской компартией правды о вспышке коронавируса не должно оставаться без ответа», - заявил сенатор от Миссури Роджер Уикер, выступающий со-автором проекта. Санкции, подчеркнул он, станут «адекватным ответом» на действия китайского правительства и призваны «гарантировать, чтобы подобные вспышки не происходили в будущем».

Одновременно Белый дом запустил процедуру вывода из китайских акций денег фонда, управляющего пенсионными накоплениями госслужащих. По данным Fox News, соответствующий запрос советник по нацбезопасности Роберт О’Браен и глава Национального экономического совета Лари Кудлоу направили министру труда Юджину Скалии.

Общий размер фонда (Thrift Savings Plan) составляет около 50 млрд долларов, из которых 4 млрд вложены в китайские активы, сообщает Finanz.

Шансы на то, что Китай согласится на американские требования равны нулю, в то же время принятие санкционного законопроекта существенно ухудшит и без того мрачные отношения, констатирует стратег Rabobank Майкл Эвери.

Китайский рынок и юань пока вяло отреагировали на угрозу: на офшорном рынке курс держится около отметки 7,1 юаня за доллар. С начала года юань потерял 2%, но он все еще крепче 10-летних минимумов, показанных на пике торговой войны (7,18 в сентябре).

Штиль на рынке - это «затишье перед лавиной», считает Эвери: «Процесс ускорится, когда начнет падать китайский экспорт в США, а у китайских банков начнут возникать сложности с доступом к долларовой системе».

К концу второго квартала юань вернется на «дно» торговых войн - 7,15 юаней за доллар, прогнозирует главный экономист по Китаю Ирис Панг.