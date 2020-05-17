В Беларуси нет единого подхода к реагированию на коронакризис

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси не была выработана системная реакция на кризис с пандемией. Практика и отношение часто меняются и государственные органы действуют не синхронизировано.

Таков один из выводов, содержащийся в исследовании "Коронавирус в Беларуси: воздействие на права человека", подготовленном правозащитной организацией Human Constanta, сообщает Thinktanks.by .

Образование и работа

Обучение в ряде высших и средних специальных образовательных учреждений было переведено на дистанционную форму. Общего распоряжения от Министерства образования на этот счет не было и ВУЗы принимали решения на свое усмотрение. Обучение в школах было прекращено централизованно на две недели путем продления весенних каникул и возобновилось 23 апреля. Аргументировали это тем, что не у всех есть возможность обучаться дистанционно и проблемами с обеспечением питания детей дома.

После возобновления учебы учреждения не настаивают на обязательном посещении и этот вопрос остается на усмотрение родителей.

Единого подхода к изменению режима работы в стране не выработано и остается на усмотрение руководства предприятий и компаний.

Бездомные и заключенные

В отношении людей, проживающих с опытом бездомности, принимаются дополнительные санитарные меры со стороны профильных организаций и в центрах ночного пребывания, однако они всё ещё остаются уязвимой группой, требующей особенного внимания и поддержки в период пандемии.

По официальным заявлениям в учреждениях уголовно-исполнительной системы нет больных COVID-19. Для профилактики распространения вируса в учреждениях полностью ограничены посещения гражданских лиц, но при этом не предусмотрено альтернативных каналов коммуникации.

Иностранцы

В отношении иностранцев, находящихся на территории Беларуси, не был принят единый нормативно-правовой акт, регулирующий порядок их пребывания в условиях распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее, государственными органами объявлена и зафиксирована положительная практика по продлению срока пребывания (регистрации) иностранцев в Беларуси, которые не могут выехать в связи с закрытием границ другими государствами. Прослеживается недостаточно эффективная информационная работа в данном направлении: многие иностранцы не знают о возможности продлить свое пребывание в Беларуси. Процедуры продления регистрации и оформления выездной визы для иностранцев упрощены не были.

Информирование

Министерство здравоохранения в ежедневном режиме публикует обобщенные статистические данные об эпидемии. Также проводятся еженедельные брифинги для журналистов. Негосударственные СМИ отмечают, что получить более полную и детальную информацию от чиновников очень сложно, в особенности о статистике и положении дел в регионах. Продолжа-

ет действовать практика, сложившаяся задолго до эпидемии, когда любое интервью медицинские работники должны предварительно согласовать в Минздраве.

В начале апреля, накануне приезда технической миссии ВОЗ по проведению экспертной оценки ситуации, заработал официальный сайт www.stopcovid.belta.by. На нём размещаются, зачастую с обновлением раз в день, только данные о количестве проведенных тестов, зарегистрированных случаях заражения по стране, числе выздоровевших и выписанных, умерших.

Министерство информации отслеживает публикацию недостоверной информации об эпидемии в СМИ. Такие случаи немногочисленны и не носят систематический характер. В качестве санкций применяются требования об устранении нарушений законодательства и предупреждения (3 случая).

Персональная информация

В Беларуси до сих пор отсутствует комплексное регулирование защиты персональных данных на уровне законодательных актов. Вместе с тем, поскольку в Беларуси не введены обширные карантинные меры, не имеется сведений о практике массового отслеживания перемещений и контактов с использованием информационных технологий.