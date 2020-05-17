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Да здравствует туризм - но уже новый: дорогой, малодоступный, менее праздничный и комфортабельный

17.05.2020 14:16 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Глобальные проблемы, вызванные панической планетарной реакцией на коронавирус, как в капле морской воды, отражаются и в состоянии туристической отрасли. Нашу метафору делает трагической тот факт, что большинству людей эту самую морскую воду еще долго не увидеть. Туризм практически умер, но воскреснет ли он? И получится ли у миллиардов землян когда-нибудь снова окунуться в живительный и бодрящий морской прибой? Разбирался Олег Романов (видео).

 
 
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Глобальные проблемы, вызванные панической планетарной реакцией на коронавирус, как в капле морской воды, отражаются и в состоянии туристической отрасли. Нашу...
 
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