Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Да здравствует туризм - но уже новый: дорогой, малодоступный, менее праздничный и комфортабельный Глобальные проблемы, вызванные панической планетарной реакцией на коронавирус, как в капле морской воды, отражаются и в состоянии туристической отрасли. Нашу...

Глобальные проблемы, вызванные панической планетарной реакцией на коронавирус, как в капле морской воды, отражаются и в состоянии туристической отрасли. Нашу метафору делает трагической тот факт, что большинству людей эту самую морскую воду еще долго не увидеть. Туризм практически умер, но воскреснет ли он? И получится ли у миллиардов землян когда-нибудь снова окунуться в живительный и бодрящий морской прибой? Разбирался