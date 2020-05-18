О «Евровидении» сняли комедию. Посмотрите, как выглядит трейлер

Источник материала: Tut.by

Двое исландских музыкантов представят страну на «Евровидении». В своем клипе-заявке они танцуют на скалах и поют про Человека-вулкана. На самом деле, это трейлер к комедии «Евровидение: История огненной саги», которая выходит на Netflix.

Видео: Netflix UK & Ireland

Роли исландских музыкантов исполнили популярный американский комик Уилл Феррелл и канадская актриса Рэйчел Макадамс. На видео они танцуют на скалах и поют про Человека-вулкана.

Изначально премьера должна была состояться в мае во время «Евровидения», но из-за коронавируса ее перенесли. Показ на Netflix состоится 26 июня этого года.