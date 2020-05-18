|
О «Евровидении» сняли комедию. Посмотрите, как выглядит трейлер
18.05.2020 15:15 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двое исландских музыкантов представят страну на «Евровидении». В своем клипе-заявке они танцуют на скалах и поют про Человека-вулкана. На самом деле, это трейлер к комедии «Евровидение: История огненной саги», которая выходит на Netflix.
Видео:
Роли исландских музыкантов исполнили популярный американский комик Уилл Феррелл и канадская актриса Рэйчел Макадамс. На видео они танцуют на скалах и поют про Человека-вулкана.
Изначально премьера должна была состояться в мае во время «Евровидения», но из-за коронавируса ее перенесли. Показ на Netflix состоится 26 июня этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое исландских музыкантов представят страну на «Евровидении». В своем клипе-заявке они танцуют на скалах и поют про Человека-вулкана. На самом деле, это трейлер к...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)