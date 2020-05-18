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Матч 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу "Смолевичи" - "Минск" перенесен

18.05.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Субботний поединок "Смолевичи" - "Минск" перенесен. Остальные игры 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу пока по плану. Председатель федерации Владимир Базанов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Высшей лиге. На прошлой неделе "горожане" пропустили поединок против "Немана". У игрока столичного клуба подозрение на COVID-19.

Отметим, что 10-й тур стартует уже в среду в Бресте, где местное "Динамо" примет БАТЭ, и продолжится до субботы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Субботний поединок "Смолевичи" - "Минск" перенесен. Остальные игры 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу пока по плану. Председатель федерации Владимир Базанов...
 
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