Все игроки «Ислочи» дважды сдали тесты на коронавирус, Стивен – трижды

Источник материала: Tribuna.com

Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук в интервью «Прессболу» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.

Все игроки дважды сдали тесты, результат которых был отрицательным. Защитник Годфри Биток Стивен сдавал тест трижды: в первый раз результат оказался отрицательным, во второй раз — положительным, в третий — отрицательным.

В Беларуси по состоянию на 18 мая официально подтверждены 30572 случая заражения и 171 смерть на фоне коронавируса. Выздоровели и выписаны 10130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.