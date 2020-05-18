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Все игроки «Ислочи» дважды сдали тесты на коронавирус, Стивен – трижды

18.05.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук в интервью «Прессболу» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.

Все игроки дважды сдали тесты, результат которых был отрицательным. Защитник Годфри Биток Стивен сдавал тест трижды: в первый раз результат оказался отрицательным, во второй раз — положительным, в третий — отрицательным.

В Беларуси по состоянию на 18 мая официально подтверждены 30572 случая заражения и 171 смерть на фоне коронавируса. Выздоровели и выписаны 10130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

 
 
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Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук в интервью «Прессболу» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
 
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