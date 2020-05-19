ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от COVID-19

19.05.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В США вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на людях. Опыты проводились над здоровыми волонтерами средних лет. У всех восьми участников эксперимента новая вакцина вызвала резкое усиление иммунного ответа. Следующий этап клинических испытаний начнется в июле. Теперь медики будут определять оптимальную для вакцинации дозу препарата.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на людях. Опыты проводились над здоровыми волонтерами средних лет. У всех восьми участников эксперимента...
 
Новости дня
Новости
 
Максим Недосеков: «Считаю, что в мире слишком жесткие меры по борьбе с коронавирусом. У нас в Беларуси нормально»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика