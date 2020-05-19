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В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от COVID-19
19.05.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ США вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на людях. Опыты проводились над здоровыми волонтерами средних лет. У всех восьми участников эксперимента новая вакцина вызвала резкое усиление иммунного ответа. Следующий этап клинических испытаний начнется в июле. Теперь медики будут определять оптимальную для вакцинации дозу препарата.
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В США вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на людях. Опыты проводились над здоровыми волонтерами средних лет. У всех восьми участников эксперимента...
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