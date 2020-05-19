США снова готовы поссориться с Китаем: пострадают Huawei, Apple и ряд других компаний

Источник материала: Myfin

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После торговой войны между США и Китаем, длившейся около 18 месяцев, обвинениях Пекина в мировой пандемии COVID-19, между странами опять нависла угроза серьезного конфликта.

В последние недели администрация президента Дональда Трампа предприняла ряд шагов, направленных на китайские телекоммуникационные компании.

Производители чипов должны получать лицензию в США

В пятницу Министерство торговли США объявило об изменениях правил экспорта, согласно которым, все иностранные компании, использующие американские технологии в производстве чипов, должны будут получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы для Huawei или такой ее дочерней компании, как HiSilicon.

Правило начнет применяться по истечении 120 дней и также распространяется на Taiwan Semiconductor, крупнейшего контрактного производителя чипов и ключевого поставщика Huawei, который объявил о планах строительства завода в США в прошлый четверг.

Небольшое временное исключение Министерство торговли сделало для американских компаний, которые эксплуатируют оборудование Huawei в сельских районах Америки. Однако срок этой временной лицензии позволит им продолжать вести бизнес с Huawei только до 13 августа.

Эти меры фактически могут препятствовать экспорту мировому производителю смартфонов № 2.

Прикрыли лазейку

В министерстве заявили, что Huawei продолжает использовать программное обеспечение и технологии США для разработки полупроводниковых приборов, несмотря на то, что в мае 2019 года компания была включена в черный экономический список США.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил в пятницу в Fox Business Network:

«Была техническая лазейка, благодаря которой Huawei, по сути, могла использовать американские технологии с иностранными производителями продукции»

Ранее США уже делали попытки исключить оборудование Huawei из сетей 5G следующего поколения на том основании, что оборудование этой компании, ее подразделений и дочерних компаний может быть использовано Китаем для шпионажа. Huawei неоднократно отказывала в иске, а Пекин опровергал обвинения.

Вопрос национальной безопасности

В пятницу, объявляя об изменениях правил экспорта, министр торговли Уилбур Росс повторил эту раннюю риторику.

Министр заявил, что меры направлены, чтобы «предотвратить использование американских технологих в злонамеренных действиях, противоречащих интересам национальной безопасности и внешней политики США». При этом, он добавил, что Huawei и ее филиалы «активизировали усилия по подрыву национальной безопасности».

Исполнительный директор Ассоциации производителей полупроводников Джон Нойффер заявил:



«Мы обеспокоены тем, что это правило может создать неопределенность и нарушить глобальную цепочку поставок полупроводников, но, похоже, оно наносит меньше вреда полупроводниковой промышленности США, чем ранее рассмотренные очень широкие подходы»

На прошлой неделе президент Дональд Трамп продлил еще на один год исполнительный указ мая 2019 года, запрещающий американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, созданное компаниями, которые, как считается, представляют угрозу национальной безопасности, – шаг, нацеленный на Huawei и ZTE Corp.

Реакция Китая была быстрой: в пятницу китайское новостное агентство China Global Times (считается, что его публикации отражают мнение правительства страны) написало о том, что Пекин готовится включить американские компании в «список ненадежных организаций» в рамках контрмер в ответ на новые ограничения для Huawei.

Меры включают в себя начало расследований и наложение ограничений на американские компании, такие как Apple, Cisco Systems и Qualcomm, а также приостановку закупок самолетов Boeing.

В пятницу, по закрытии торгов акции Qualcomm упали на 5,13%, тогда как акции других названных компаний не изменились, либо выросли (акции Boeing закрылись с ростом в 6,29%).