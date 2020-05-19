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К концу лета в России может закрыться каждый пятый кинотеатр
19.05.2020 14:42 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTРоссийские кинотеатры из-за коронавируса могут потерять около 50 миллиардов рублей. Такие цифры представили в профессиональной ассоциации владельцев кинотеатров. Значительная часть убытков приходится на упущенные кассовые сборы и отсутствие продаж еды и напитков. Также свой вклад в плачевные финансовые показатели организаций проката вносят арендные платежи и затраты на содержание персонала. По оценкам экспертов ассоциации, к концу лета может закрыться каждый пятый кинотеатр.
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Российские кинотеатры из-за коронавируса могут потерять около 50 миллиардов рублей. Такие цифры представили в профессиональной ассоциации владельцев кинотеатров....
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