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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К концу лета в России может закрыться каждый пятый кинотеатр Российские кинотеатры из-за коронавируса могут потерять около 50 миллиардов рублей. Такие цифры представили в профессиональной ассоциации владельцев кинотеатров....

Российские кинотеатры из-за коронавируса могут потерять около 50 миллиардов рублей. Такие цифры представили в профессиональной ассоциации владельцев кинотеатров. Значительная часть убытков приходится на упущенные кассовые сборы и отсутствие продаж еды и напитков. Также свой вклад в плачевные финансовые показатели организаций проката вносят арендные платежи и затраты на содержание персонала. По оценкам экспертов ассоциации, к концу лета может закрыться каждый пятый кинотеатр.