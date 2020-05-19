ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

К концу лета в России может закрыться каждый пятый кинотеатр

19.05.2020 14:42 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Российские кинотеатры из-за коронавируса могут потерять около 50 миллиардов рублей. Такие цифры представили в профессиональной ассоциации владельцев кинотеатров. Значительная часть убытков приходится на упущенные кассовые сборы и отсутствие продаж еды и напитков. Также свой вклад в плачевные финансовые показатели организаций проката вносят арендные платежи и затраты на содержание персонала. По оценкам экспертов ассоциации, к концу лета может закрыться каждый пятый кинотеатр. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские кинотеатры из-за коронавируса могут потерять около 50 миллиардов рублей. Такие цифры представили в профессиональной ассоциации владельцев кинотеатров....
 
Новости дня
Новости
 
США снова готовы поссориться с Китаем: пострадают Huawei, Apple и ряд других компаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика