В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом в трех клубах

Источник материала: Tribuna.com

АПЛ опубликовала результаты тестирования игроков и сотрудников клубов лиги на коронавирус за 17 и 18 мая.

Из 748 тестов шесть дали положительный результат, случай заражения зафиксированы в трех клубах.

Заразившиеся должны будут пройти изоляцию сроком 7 дней.

Также АПЛ уточнила, что не станет называть имена заразившихся.

В Великобритании зафиксировано 247 709 случаев заражения COVID-19, 34 876 человек скончались.

Бундеслига возвращается! Готов ставить на «Баварию», «Боруссию» и «Лейпциг»?