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В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом в трех клубах

19.05.2020 19:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АПЛ опубликовала результаты тестирования игроков и сотрудников клубов лиги на коронавирус за 17 и 18 мая.

Из 748 тестов шесть дали положительный результат, случай заражения зафиксированы в трех клубах.

Заразившиеся должны будут пройти изоляцию сроком 7 дней.

Также АПЛ уточнила, что не станет называть имена заразившихся.

В Великобритании зафиксировано 247 709 случаев заражения COVID-19, 34 876 человек скончались.

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АПЛ опубликовала результаты тестирования игроков и сотрудников клубов лиги на коронавирус за 17 и 18 мая.
 
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