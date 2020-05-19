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В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом в трех клубах
19.05.2020 19:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Из 748 тестов шесть дали положительный результат, случай заражения зафиксированы в трех клубах.
Заразившиеся должны будут пройти изоляцию сроком 7 дней.
Также АПЛ уточнила, что не станет называть имена заразившихся.
В Великобритании зафиксировано 247 709 случаев заражения COVID-19, 34 876 человек скончались.
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АПЛ опубликовала результаты тестирования игроков и сотрудников клубов лиги на коронавирус за 17 и 18 мая.
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