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Европа смягчает карантинные меры
19.05.2020 22:20 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT
Очередная фаза выхода из карантина началась в Португалии.
Европа делает все возможное, чтобы вдохнуть жизнь в экономику. Очередная фаза выхода из карантина началась в Португалии. В стране частично открылись кафе и рестораны. Работают музеи. Ограничения были введены португальскими властями в конце марта в связи со вспышкой COVID-19. В стране скончались более 1 200 человек, заразились почти 30 тысяч.
В Испании для выхода из изоляции правительством разработана четырехступенчатая система.
Ослабление карантинных мер в регионах происходит с разной скоростью, которая зависит от общей эпидемической обстановки. Испания остается на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом - почти 280 тысяч человек.
Во Франции на уроки пошли ученики средних школ.
Согласно плану французского Министерства образования, с 25 мая все без исключения школьники должны получить возможность вернуться к очному обучению.
В Ирландии правительство также ослабляет карантинные меры.
В стране открыты многие магазины и садовые центры.
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Очередная фаза выхода из карантина началась в Португалии. Европа делает все возможное, чтобы вдохнуть жизнь в экономику. Очередная фаза выхода из карантина...
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