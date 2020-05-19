Источник материала: БT

Очередная фаза выхода из карантина началась в Португалии.

В Испании для выхода из изоляции правительством разработана четырехступенчатая система.

Во Франции на уроки пошли ученики средних школ.

В Ирландии правительство также ослабляет карантинные меры.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европа смягчает карантинные меры Очередная фаза выхода из карантина началась в Португалии. Европа делает все возможное, чтобы вдохнуть жизнь в экономику. Очередная фаза выхода из карантина...

Европа делает все возможное, чтобы вдохнуть жизнь в экономику. Очередная фаза выхода из карантина началась в Португалии. В стране частично открылись кафе и рестораны. Работают музеи. Ограничения были введены португальскими властями в конце марта в связи со вспышкой COVID-19. В стране скончались более 1 200 человек, заразились почти 30 тысяч.Ослабление карантинных мер в регионах происходит с разной скоростью, которая зависит от общей эпидемической обстановки. Испания остается на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом - почти 280 тысяч человек.Согласно плану французского Министерства образования, с 25 мая все без исключения школьники должны получить возможность вернуться к очному обучению.В стране открыты многие магазины и садовые центры.