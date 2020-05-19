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Рене Фазель: «Будем пытаться перенести чемпионат мира в Латвии и Беларуси на две недели вперед»

20.05.2020 06:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о планах сместить ЧМ-2021, который пройдет в Минске и Риге.

«То, каким будет следующий сезон – очень сложный вопрос. Мы пока не знаем, сможем ли играть в декабре, когда должен начаться молодежный чемпионат мира. Мы будем пытаться перенести чемпионат мира в Латвии и Беларуси на две недели вперед, этот вопрос еще не решен, но будет обсуждаться. Будем вести переговоры с этими странами по поводу переноса», – сказал Фазель.

Напомним, чемпионат мира по хоккею-2021 запланирован в Минске и Риге с 7 по 23 мая. Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен запланированный на май 2020 года чемпионат мира, который должен был пройти в Швейцарии.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 19 мая – более 4,82 миллионов случаев. Более 1,79 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 318 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 31508 (+936 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 10620 (+490) человек выздоровели и 175 умерли (+4 за сутки).

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Теги: Минск
 
 
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Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о планах сместить ЧМ-2021, который пройдет в Минске и Риге.
 
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