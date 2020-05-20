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Гончаренко о новом контракте: «Все в ЦСКА стало родным. Это очередной большой вызов»

20.05.2020 13:45 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с клубом до конца сезона-2020/21.

«Очень рад продлению контракта с таким великим клубом.

За несколько лет работы в ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера все здесь стало родным. Благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают.

Это очередной большой вызов. У нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге. Это по-своему заводит.

Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла, и игроки прогрессировали. Сделаем для этого все возможное.

Даже в нынешних непростых условиях, хоть и на расстоянии, но мы ощущаем поддержку болельщиков, и она будет двигать нас вперед.

Впереди очень много работы, но когда есть четкое понимание, для кого ты работаешь и добываешь победы, это окрыляет», – сказал тренер.

Гончаренко возглавил ЦСКА 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей и одержала 65 побед.

С Гончаренко красно-синие завоевали Суперкубок России 2018 года и дошли до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

Перед приостановкой сезона в связи с пандемией коронавируса ЦСКА занимал в Премьер-лиге пятое место.

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с клубом до конца сезона-2020/21.
 
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