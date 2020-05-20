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Гончаренко о новом контракте: «Все в ЦСКА стало родным. Это очередной большой вызов»
20.05.2020 13:45 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА
«Очень рад продлению контракта с таким великим клубом.
За несколько лет работы в
Это очередной большой вызов. У нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге. Это по-своему заводит.
Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла, и игроки прогрессировали. Сделаем для этого все возможное.
Даже в нынешних непростых условиях, хоть и на расстоянии, но мы ощущаем поддержку болельщиков, и она будет двигать нас вперед.
Впереди очень много работы, но когда есть четкое понимание, для кого ты работаешь и добываешь победы, это окрыляет», – сказал тренер.
Гончаренко возглавил ЦСКА 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей и одержала 65 побед.
С Гончаренко красно-синие завоевали Суперкубок России 2018 года и дошли до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.
Перед приостановкой сезона в связи с пандемией коронавируса ЦСКА занимал в
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с клубом до конца сезона-2020/21.
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