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Супертайфун приблизился к Индии и Бангладеш. Продолжается эвакуация (ВИДЕО)
20.05.2020 13:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Четыре миллиона жителей экстренно эвакуируют в Индии и Бангладеш, на которые придется самый сильный удар суперциклона «Ампан».
Для людей готовят дополнительные приюты на оптовых рынках и в государственных зданиях, так как существующие убежища используются в качестве карантинных центров при коронавирусе. Борьба с обоими бедствиями в нынешних условиях представляется сложнейшей задачей для правительств двух стран.
Циклон «Ампан» также может принести проливные дожди в крупнейший в мире лагерь беженцев в Кокс-Базар в Бангладеш, где находится почти миллион человек. Шторм уже назвали самым сильным из когда-либо зарегистрированных в Бенгальском заливе. Его скорость в эпицентре достигает 220 км/ч, при выходе на сушу порывы ожидаются до 185 км/ч.
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Четыре миллиона жителей экстренно эвакуируют в Индии и Бангладеш, на которые придется самый сильный удар суперциклона «Ампан». Для людей готовят дополнительные...
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