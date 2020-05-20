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Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России (Iltalehti)

20.05.2020 21:01 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Швейцария надеется провести чемпионат мира в 2023 году вместо России, сообщает финское издание Iltalehti.

Отмечается, что, согласно швейцарским источникам, строительство арены в Санкт-Петербурге отстает от графика.

Кроме того, турнир может быть перенесен в связи с решением ВАДА лишить Россию права проведения крупных спортивных турниров на 4 года.

«Если ВАДА не изменит своего решения, Россия не сможет принять у себя чемпионат мира в 2023 году. 

ИИХФ, вероятно, не имеет ничего против переноса ЧМ-2023 из России в Швейцарию. Однако до сих пор разговоров на этот счет было немного», – сказал вице-президент ИИХФ Калерво Куммола

Напомним, 22 марта было объявлено, что ЧМ-2020, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, отменен из-за пандемии коронавируса. 

Места проведения чемпионатов мира с 2021 по 2025 годы были утверждены ранее.

В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м – в Финляндии (Хельсинки и Тампере), в 2023-м – в России (Санкт-Петербург), в 2024-м – в Чехии (Прага и Острава), в 2025-м – в Швеции и Дании (города пока не определены).

 
Теги: Минск
 
 
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Швейцария надеется провести чемпионат мира в 2023 году вместо России, сообщает финское издание Iltalehti.
 
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