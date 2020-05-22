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Замечали, как ваша жизнь изменилась с приходом коронавируса? Наша игра поможет понять

22.05.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Игра
Проведите свой день виртуально
Привет! За «коронавирусное» время у многих белорусов изменились привычки. Например, многие перешли на удаленную работу. Но как изменилась их жизнь? Давайте узнаем — предлагаем для этого пройти опрос в форме игры. Вы расскажете нам о себе, а мы за это — дадим пару советов. Важно: все собранные данные останутся анонимными, но мы проанализируем их и затем покажем, как отличается жизнь на «удаленке» от «обычной». Ну что, поехали?
Начать игру
Вопрос 1 из 15
Ваш пол и возраст?
00
Ответить
Вопрос 2 из 15
Как вы работаете?
Ответить
Вопрос 3 из 15
Во сколько вы встаете?
00
00
Ok
Вопрос 4 из 15
В течение какого времени после пробуждения вы завтракаете?
Ответить
Вопрос 5 из 15
Сколько раз в день вы чистите зубы?
Ответить
Вопрос 6 из 15
Как часто вы моете голову?
Вопрос 7 из 15
Во сколько вы приступаете к работе?
00
00
Ok
Вопрос 8 из 15
Во сколько вы обедаете?
10
00
Ok
Вопрос 9 из 15
Чем вы обедаете?
Ответить
Вопрос 10 из 15
А как у вас с физической нагрузкой?
Ответить
Вопрос 11 из 15
Сколько раз в день вы перекусываете?
Вопрос 12 из 15
Во сколько вы заканчиваете работу?
00
00
Oтветить
Вопрос 13 из 15
Что насчет саморазвития? Как у вас с этим пунктом?
Ответить
Вопрос 14 из 15
Во сколько вы ужинаете?
18
00
Ответить
Вопрос 15 из 15
Во сколько вы ложитесь спать?
00
00
Oтветить
 
 
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Если вы хотели узнать, как изменился ваш распорядок для из-за коронавируса, самое время проверить. Пройдите наш короткий опрос в форме игры.
 
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