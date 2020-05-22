|
Автобусы из Бреста снова пойдут в польские города
22.05.2020 11:22 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Пассажиры в них будут рассажены согласно рекомендуемой эпидемиологами дистанции: один билет продается на два сиденья.
Пассажиры, которые отправляются в Польшу, должны при себе иметь документы, подтверждающие поездку - визу, разрешение на работу. Кроме этого, желающие пересечь границу должны не забывать и о необходимости соблюдения карантина, пишет agronews.com.
22 мая, открывается международный рейс «Минск - Брест - Гданьск», сообщает «Вечерний Брест».
Расписание рейсов может меняться в связи с особенностями эпидемиологической ситуации - информация будет оперативно размещаться на сайте Брестского автовокзала. Международные рейсы сформированы польскими перевозчиками. После получения информации от них рейсы вводятся в расписание и начинается продажа билетов.
Брестский автовокзал планирует также восстанавливать автобусное сообщение с Украиной.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автобусное сообщение с польскими городами восстанавливает Брестский автовокзал. Из Бреста на автобусах можно доехать до Бяла-Подляски, Варшавы и Гданьска. Салоны...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)