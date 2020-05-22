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Автобусы из Бреста снова пойдут в польские города

22.05.2020 11:22 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Гданьск, фото: pixabay.com

Пассажиры в них будут рассажены согласно рекомендуемой эпидемиологами дистанции: один билет продается на два сиденья.

Пассажиры, которые отправляются в Польшу, должны при себе иметь документы, подтверждающие поездку - визу, разрешение на работу. Кроме этого, желающие пересечь границу должны не забывать и о необходимости соблюдения карантина, пишет agronews.com.

22 мая, открывается международный рейс «Минск - Брест - Гданьск», сообщает «Вечерний Брест».

Расписание рейсов может меняться в связи с особенностями эпидемиологической ситуации - информация будет оперативно размещаться на сайте Брестского автовокзала. Международные рейсы сформированы польскими перевозчиками. После получения информации от них рейсы вводятся в расписание и начинается продажа билетов.

Брестский автовокзал планирует также восстанавливать автобусное сообщение с Украиной.

Источник: Myfin.by
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Автобусное сообщение с польскими городами восстанавливает Брестский автовокзал. Из Бреста на автобусах можно доехать до Бяла-Подляски, Варшавы и Гданьска. Салоны...
 
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